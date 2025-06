FIA F2 | Spielberg, qualifiche: Fornaroli firma la pole, Minì quarto

Leonardo Fornaroli conquista la pole position per la Feature Race sul circuito di Spielberg, in Austria. Il pilota italiano ottiene la sua seconda pole stagionale, davanti al francese Victor Martins e a Richard Verschoor. L'altro pilota italiano Gabriele Minì chiude la qualifica in quarta posizione, in una sessione importante per i colori nazionali. A partire invece dalla prima posizione domani sarà John Bennett, che beneficia dell'inversione dei primi dieci in griglia della Sprint Race.

Fornaroli super, Minì in quarta posizione

Splende la stella di Leonardo Fornaroli nella qualifica di Formula 2 sul circuito austriaco di Spielberg. Il pilota del team Invicta conquista la prima posizione, precedendo il pilota francese Victor Martins (ART Grand Prix) e Richard Verschoor (MP Motorsport). Fornaroli si è mostrato competitivo per tutta la sessione di qualifica, ottenendo un risultato importante per la Feature Race di domenica. Infatti, il pilota italiano è a soli 21 punti di distanza dal leader della classifica mondiale Alex Dunne, qualificatosi solo settimo. Un'occasione per Fornaroli di avvicinarsi al pilota academy Mclaren.

La qualifica sorride anche all'altro pilota italiano nella categoria Gabriele Minì (PREMA Racing), che conquista un ottimo quarto posto, davanti ad Amaury Cordeel (Rodin Motorsport) in quinta e Roman Stanek (Invicta Racing) in sesta posizione. Settima posizione per il leader del campionato Alex Dunne (Rodin Motorsport), seguito da Joshua Durksen (AIX Racing) in ottava e Josep Maria Marti (Campos Racing) in nona. Chiude la top ten John Bennett (VAR), che sarà il pole sitter nella Sprint Race di domani.

Sessione complicata invece per gli altri due contendenti al titolo Arvid Linblad (Campos Racing), Jack Crawford (DAMS) e Luke Browning (Hitech), rispettivamente in dodicesima, quindicesima e diciassettesima posizione.

Gli appuntamenti della Formula 2 a Spielberg

Non ci resta che attendere i due appuntamenti della Formula 2 sul circuito austriaco di Spielberg. La Sprint Race sarà alle ore 14.10 di domani, mentre la Feature Race si terrà domenica alle 9.55. un'occasione per Fornaroli di portare in alto i colori italiani in Austria e avvicinarsi ancora di più nella lotta per il mondiale.

Credits: FIA.com

Federica Passoni