Tsuboi/Yamashita vincono il Super GT 2024, Lamborghini campione in GT | A Ruota Libera

Si conclude con il Super GT la stagione 2024 di ‘A Ruota Libera’, il consueto appuntamento dedicato alle ruote coperte. La serie giapponese ha eletto a Suzuka i propri campioni, Sho Tsuboi/Kenta Yamashita si impongono con merito dopo una stagione semplicemente perfetta a bordo della riconoscibile Toyota Supra GR #36 au TOM'S.

Super GT, Suzuka: Toyota vince il titolo 2024

Toyota vince il titolo Super GT dopo aver ottenuto il titolo costruttori nel FIA World Endurance Championship e la classifica squadre nel FIA World Rally Championship.

La certezza matematica del più importante trofeo giapponese riservato alle ruote coperte è arrivata già nella giornata di sabato grazie alla pole firmata dalla Toyota #36 di Sho Tsuboi/Kenta Yamashita. Annata da incorniciare per la coppia citata che ha sempre mantenuto la vetta della classifica generale nel 2024 imponendosi nell'opening round di Okayama e nella penultima sfida di Motegi oltre che nell'ultimo atto di Suzuka.

JLOC Lamborghini campione!

L'attenzione nel race-day di domenica si è quindi spostata sulla classe GT300 con la lotta per il primato tra la Mercedes AMG GT3 EVO #65 LEON PYRAMID e la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #88 JLOC.

L'auto tricolore, dopo aver realizzato la pole, ha fatto la differenza anche in gara dominando la scena sino alla bandiera a scacchi. Takashi Kogure/Yuya Motojima hanno ottenuto la terza gioia consecutiva, la quarta in stagione dopo un anno da incorniciare.

I due giapponesi regalano a Lamborghini il prestigioso titolo in GT300, il marchio bolognese segna la storia al termine di un 2024 in cui ha primeggiato anche nel DTM grazie a Mirko Bortolotti.

Tsutsumi/Hibiki Taira (muta Racing GR86 GT #2) e Kazuto Kotaka/Jin Nakamura/Yuki Nemoto (apr LC500h GT #31) hanno completato nell'ordine il podio in classe GT300, la Mercedes #65 di Naoya Gamou/Takuro Shinohara/Haruki Kurosawa ha dovuto arrendersi in quarta posizione dopo uno start dalla decima.

La classe regina, invece, è stata firmata da Sho Tsuboi/Kenta Yamashita (au TOM’S GR Supra #36) dalla pole. Koudai Tsukakoshi/Kakunoshin Ohta (Astemo CIVIC TYPE R-GT #17) e Kazuki Hiramine/Bertrand Baguette (MARELLI IMPUL Z #12) hanno concluso il podio al termine di una sfida che ha messo un punto alla carriera di Ronnie Quintarelli.

Il quattro volte campione di Nissan ha salutato il Super GT con un ottavo posto in coppia con Katsumasa Chiyo. L'italiano saluta lo schieramento con quattro titoli, 16 pole, 46 podi e 18 affermazioni.

GT500

GT300

Appuntamento al 2025

Cala il sipario su una lunga stagione agonistica, l'appuntamento è ora per il 2025 con la 24h Dubai che commenteremo a metà gennaio. L'evento valido per la Michelin 24h Series precederà in ordine cronologico un periodo incandescente per quanto riguarda le ruote coperte con la Rolex 24 at Daytona (IMSA WeatherTech SportsCar Championship), la 12h di Bathurst (Intercontinental GT Challenge) e la fase conclusiva dell'Asian Le Mans Series.

Luca Pellegrini