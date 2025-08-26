GTWC Europe | Lotta a tre per il primato al Nürburgring

Imperdibile weekend in arrivo per il GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup con la 3h del Nürburgring. La quarta prova della stagione segnerà un momento chiave del campionato 2025 prima della finalissima di Barcellona.

Credits. GTWC Europe

Mercedes vs BMW vs Porsche

Maro Engel/Lucas Auer/Matteo Cairoli #48, Ugo de Wilde/Kelvin van der Linde/Charles Weerts #32 e Sven Muller/Patric Niederhauser/Alessio Picariello #96 sono posizionati nell’ordine nella graduatoria, rispettivamente con 53, 52 e 51 punti conquistati da aprile ad oggi.

La Mercedes AMG GT3 EVO #48 Winward Racing al top in quel di Monza, la BMW M4 GT3 EVO #32 WRT a segno a Le Castellet e la Porsche 992 GT3-R #96 Rutronik Racing che ha ottenuto il secondo posto in Belgio sono gli osservati alla vigilia di un weekend storicamente molto complicato in cui le qualifiche saranno oltremodo importanti.

Con ancora 52 punti in palio (tra qualifiche e gare) tutti hanno ancora la concreta chance di primeggiare nella classifica finale. Occhi puntati ai piedi dell'Inferno Verde alla Lamborghini #63 GRT di Mirko Bortolotti/Jordan Pepper/Luca Engstler ed alla Ferrari #51 AF Corse- Francorchamps Motor di Alessio Rovera/Vincent Abril/Alessandro Pier Guidi.

La Lamborghini ha vinto in Belgio la 24h di Spa, mentre la 296 GT3 ha saputo ottenere il podio nelle Ardenne dopo una partenza da dimenticare in seguito ad un problema tecnico. L'auto di Maranello deve recuperare in campionato per provare a confermarsi regina dell'avvincente Endurance Cup.

Credits. GTWC Europe

Gold, Silver e Bronze già definite?

Difficile da dire, ma sicuramente le altre classi in pista nel più importante campionato SRO al mondo riservato alle GT3 sono molto più delineate rispetto alla PRO.

La Gold Cup è nelle mani dell’Aston Martin Vantage EVO GT3 #33 Verstappen Racing.com di Harry King/Thierry Vermeulen/Chris Lulham, mentre la Bronze è controllata dalla Ferrari 296 GT3 #74 Kessel Racing di Dustin Blattner/ Conrad Laursen/ Dennis Marschall.

Gli equipaggi che hanno vinto la 24h di Spa sono quindi favoriti per il successo finale. Il secondo posto nelle Ardenne ha permesso invece alla BMW #42 Century Motorsport di prendere il controllo della Silver Cup. Jarrod Waberski/Will Moore/Mex Jansen precedono di una decina di punti la BMW #992 Paradine Competition di Charles Clark/James Kellett/Pedro Ebrahim.

Domenica alle 15.00 la prova da tre ore, live come sempre sul canale YouTube del GTWC Europe (GT World).

Luca Pellegrini