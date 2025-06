WorldSSP | Misano, Gara 1: Manzi mostra i muscoli, piegato Masiá

A Misano in Gara 1 di WorldSSP è Stefano Manzi a conquistare la vittoria. L'italiano vince la prima delle due gare sul suolo di casa, allungando nella corsa mondiale. Lo inseguono Jaume Masiá e Can Öncü che completano il podio.

Prova di forza per Stefano Manzi

È stata una battaglia a quattro per la vittoria di Gara 1 del campionato WorldSSP. Ad avere la meglio alla fine è stato Stafano Manzi. Una partenza stupenda per il pilota Yamaha Ten Kate partito dalla quarta fila, ma subito nella Top 3 al termine del primo giro. Il pilota italiano, sin dai primi giri si è messo in testa, riuscendo a rispondere agli attacchi degli avversari. Alle sue spalle Jaume Masiá, partito dal palo, si è dovuto arrendere alla superiorità di Stefano Manzi. A completare il podio è Can Öncü che ha provato a complicare la corsa di Manzer. Negli ultimi giri però il turco non è riuscito a tenere il suo passo, dando così la possibilità a Manzi di costruirsi un vantaggio importante. Negli ultimi giro Can Öncü ha dovuto cedere la posizione anche a Masiá, dovendosi così accontentare del terzo posto. Quarto ai piedi del podio Valentin Debise.

Bo Bendsneyder è 13°, il campionato si fa in salita

Tom Booth-Amos chiude in quinta posizione, protagonista di una gara solida, il britannico ha provato a ricucire il gap con il gruppo di testa, ma senza successo. Dietro di lui il pilota Ducati Marcel Schroetter e la Kawasaki Ninja 636 di Jermey Alcoba. Il secondo degli italiani è Federico Caricasulo che chiude in nona posizione alle spalle di Lucas Mahias al debutto con la Panigale V2 preparata da D34G Racing. É solo tredicesimo Bo Bendsneyder, ancora candidato al titolo della serie cadetta. La lotta per il mondiale si complica per l'olandese che perde punti dal rivale Stefano Manzi. Davanti a lui Leonardo Taccini, dodicesimo, e Mattia Casadei, undicesimo, dopo una partenza difficile dalla seconda casella in griglia.

WorldSSP | Misano: i risultati di Gara 1

Credits: WorldSBK

Giulia Pea

Leggi anche: WorldSBK | Misano, Superpole: Bulega penalizzato, pole per Toprak