Nel turno di Superpole del round di Misano del WorldSBK è Toprak Razgatlıoğlu a conquistare la pole position dopo la penalizzazione di Nicolò Bulega, che partirà 4°. Prima fila storica per Axel Bassani e Bimota, mentre Sam Lowes è 3°.

Superpole con giallo a Misano: Bulega e Iannone

Prima posizione sul tracciato del Marco Simoncelli World Circuit per Nicolò Bulega, che porta a casa davanti al pubblico italiano la pole position in previsione di Gara 1 e lo fa con un tempo di 1:31.618. Nonostante questo il pilota italiano è stato penalizzato, insieme ad Andrea Iannone, per aver guidato troppo lentamente nel corso della sessione. I due dovranno cedere tre posizioni per Gara 1. Questo non toglie il fatto che sia stato un giro da record per il pilota Ducati Aruba.it, che si piazza davanti a tutti e abbatte il record della pista, portando con sé un distacco di +0.238 dal secondo classificato, che in questo caso è Toprak Razgatlıoğlu. Seconda piazzola sulla griglia quindi per il numero #1, che nel corso del turno di Superpole è riuscito a mettere insieme un giro secco in 1:31.856 e a tenere alle sue spalle Axel Bassani, che invece a Misano scatterà dalla terza piazza.

Prima fila ereditata per Sam Lowes, che si accoda al gruppo dei primi tre piloti in classifica e ottiene un miglior tempo di 1:32.419. Alle sue spalle il fratello Alex Lowes e Remy Gardner: il duo di piloti di casa Bimota e Yamaha GYTR è stato artefice di un buon turno di qualifica, con Lowes che si guadagna quindi la quinta posizione e Gardner la sesta. Chi arriva in settima piazza è poi Andrea Iannone (che partirà 10°, ndr), che forte del suo miglior giro in 1:32.517 riesce a porsi a +0.953 dal tempo del poleman e a tenere dietro di sé Andrea Locatelli, che invece ha concluso il turno in ottava posizione.

Top 10 per Petrucci e Montella, undicesimo Bautista

Ottimo turno di qualifica sul tracciato romagnolo anche per Danilo Petrucci e Yari Montella, che in occasione della loro gara di casa si piazzano in nona e decima posizione sulla griglia di Gara 1. Dietro di loro arriva in undicesima posizione un Alvaro Bautista un po' sottotono, che sembra non essere riuscito ad estrarre dalla sua Ducati del team Aruba.it lo stesso potenziale del suo compagno di squadra. Insieme a lui sulla quarta fila dello schieramento ci sarà Iker Lecuona, che con un tempo di 1:33.017 si pone in dodicesima posizione.

Fatica invece per il resto del blocco di piloti britannici, con Jonathan Rea in sedicesima posizione preceduto da Dominque Aegerter, Michael van der Mark e Garlett Gerloff, Scott Redding - diciottesimo alla fine del turno e alle spalle di Xavi Vierge - e Ryan Vickers, che occupa la diciannovesima posizione davanti a Bahattin Sofuoğlu. Ventunesima posizione al rientro in Superbike per Michael Ruben Rinaldi, che si pone davanti solo a Tarran Mackenzie e Zaqhwan Zaidi.

WorldSBK | Misano: i risultati della Superpole

Valentina Bossi

