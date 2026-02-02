Sim Racing | IRC: Candarella trionfa a Kyalami e si laurea Campione

L’Italian Racing Championship ha fatto tappa a Kyalami per la penultima tappa della Season 2 del campionato su Assetto Corsa Competizione per console. La competizione, di cui LiveGP è media partner, ha visto due titoli assegnati al termine di una settimana di gara ricca di azione in Sudafrica. Andiamo dunque a scoprire come sono andate le gare e come esse si riflettono sulle varie classifiche.

La gara della classe PRO

Proprio nella categoria PRO è stato emerso il primo importante verdetto della Season 2 dell’IRC: Gianluca Candarella sulla McLaren di Fenix Racing Team ha infatti conquistato la sua sesta vittoria stagionale e così facendo ha conquistato il titolo di Campione con una gara d’anticipo. Un riconoscimento meritato per lui e il suo team dopo un cammino che lo ha visto salire sempre sul podio e spesso sul gradino più alto: infatti, anche se Candarella non disputasse l’ultimo round, la distanza di 48 punti rimarrebbe insormontabile per Riccardo Rabitti considerato la regola della gara di scarto.

Rimane comunque calda la lotta per il secondo e terzo posto di classifica, con il pilota della Mercedes di Dynamic Racing Simulation che ha finito in seconda posizione a Kyalami allungando su Maurizio Manos (Lamborghini, REVO eSport) e sul suo diretto rivale Fabio Travaglioli (Ferrari, Virtual Pro Racing), ora indietro di 14 punti ad una sola gara dal termine del campionato.

I risultati delle altre classi

Nella classe GT Marco Poletti si avvicina sempre di più al titolo grazie alla quarta vittoria stagionale che mette il pilota sulla McLaren di Fenix Racing Team a +34 nei confronti del compagno di marca e team Siro Falzin, secondo a Kyalami. Tuttavia, con la regola delle gare di scarto, Falzin ha ancora una piccola possibilità di prendersi l’iride nella classe di mezzo, ma per farlo dovrà sperare in una giornata no da parte del proprio collega. Completa il podio di gara Geremia Bernardo (BMW, Wembli Racing).

In AM arriva a sorpresa il successo per un Patrik Del Bon dominante che dalla pole position centra il bersaglio alla sua terza gara in questa categoria. Il pilota sulla McLaren di Fenix Racing Team conduce una tripletta per la sua squadra e per il marchio di Woking, con il leader di classifica Sergio Infantino che chiude secondo davanti al suo diretto rivale Marco Tronci, terzo e attardato di 12 punti nella graduatoria. Nella classe ROOKIE, infine, vittoria per Alessio Tricolore (Ferrari, Cip&Ciop) davanti all’iridato con un round d’anticipo Fabio Morandi (Ferrari, Poison Racing Team) e a Simone Atzori (Ferrari, Dynamic Racing Simulation).

Le classifiche ad una gara dal termine

PRO: 1. Candarella 1200 , 2. Rabitti 1152, 3. Travaglioli 1138;

GT: 1. Poletti 858, 2. Falzin 824, 3. Trapani 804;

AM: 1. Infantino 552, 2. Tronci 540, 3. Astorino 532;

ROOKIE: 1. Morandi 280, 2. Candia/Tintorri 249;

La stagione 2025/26 si concluderà al Misano World Circuit Marco Simoncelli per l’ultima Endurance Race del campionato con i titoli di classe GT e AM ancora in palio. Appuntamento dunque dal lunedì al giovedì dopo le 21 sempre sui canali YouTube e Twitch di IRC Championship.