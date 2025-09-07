MotoGP | GP Catalunya, Gara: Alex Marquez trionfa nel duello di famiglia

É Alex Marquez a trionfare nel Gran Premio di Catalunya di MotoGP. Marc Marquez si arrende alla superiorità del fratello e si accontenta del secondo posto. Completa il podio Enea Bastianini.

É Marquez show a Barcellona

Alex Marquez fa suo il Gran Premio di Catalunya, riscattandosi dopo la caduta nella Sprint Race di ieri. La sfida per la vittoria è stata tutta una lotta di famiglia tra i fratelli Marquez. Marc ha provato a tenere il passo di Alex, ma negli ultimi giri della gara si è dovuto arrendere alla superiorità del pilota Gresini, sempre più veloce nel corso del weekend. Seconda posizione per Marc Marquez, che su una pista non a lui favorevole, è riuscito comunque a ottenere risultati importanti. Terzo posto per Enea Bastianini, protagonista di un'ottima gara. Il pilota KTM ha provato a tenere il ritmo dei fratelli Marquez che però hanno dimostrato un passo superiore. Medaglia di legno per Pedro Acosta, condizionato dalla scelta della gomma.

Quinto posto per Fabio Quartararo, protagonista di una gara meno brillante rispetto a quella di ieri. Ma, ancora una volta, il francese ha chiuso come la miglior Yamaha in pista. Dietro di lui gara positiva per Ai Ogura, sesto.

Ancora out Marco Bezzecchi

Buona gara di Francesco Bagnaia che sembra aver risolto in parte i problemi del weekend. L'italiano ha chiuso in settima posizione, un buon risultato considerata la partenza complicata del fine settimana. Ottavo Luca Marini, seguito da Miguel Oliveira e Jorge Martin che ha chiuso la Top 10.

Weekend amaro per Marco Bezzecchi, che ha lasciato Barcellona senza punti. L'italiano è caduto a seguito di un contatto con Franco Morbidelli, mettendo fine al suo Gran Premio dopo appena un giro. Sfortunato anche Fabio Di Giannantonio, che, nel tentativo di evitare Francesco Bagnaia, costretto a frenare per evitare Bezzecchi, ha perso il controllo della moto finendo in ghiaia. Il pilota VR46 è riuscito poi a ripartire, ma si è ritirato a metà gara.

MotoGP | GP Catalunya: i risultati della gara

Giulia Pea