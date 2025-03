WEC | Porsche: "Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile"

Porsche Motorsport ha faticato in Qatar in occasione del primo atto del FIA World Endurance Championship. Julien Andlauer/Michael Christensen/Mathieu Jaminet hanno concluso con la 963 ufficiale #5 in 10ma posizione precedendo i compagni di squadra Kevin Estre/Matt Campbell/Laurens Vanthoor #6.

Porsche limita i danni in Qatar

Il costruttore tedesco, sin dalle qualifiche, non ha mai lottato per la prima parte della classifica. Il risultato è stato diametralmente opposto rispetto alla passata stagione quando le LMDh con telaio Multimatic monopolizzarono la scena sulla falsariga di quanto fatto da Ferrari nel 2025.

Nonostante alcuni problemi sin da subito, Porsche ha saputo concludere la competizione raggiungendo la Top10 con almeno una vettura. I tedeschi hanno limitato i danni sotto i riflettori di Lusail, pronti per rifarsi sin dalla prossima tappa in quel di Imola.

I commenti in casa Porsche

Jonathan Diuguid, amministratore delegato di Porsche Penske Motorsport, ha commentato in una nota:

Oggi abbiamo ottenuto solo due punti, ma penso che ne meritassimo di più. Le nostre due Porsche hanno avuto una lunga giornata. La vettura numero 6 è stata limitata dalla Virtual Safety Car. Da quel momento in poi, nonostante un giro di ritardo, il ritmo è stato buono. La numero 5 ha subito due forature e un problema tecnico. Nonostante questo, sono riusciti a rimanere nel giro di testa fino a poco prima della fine. Per il secondo round della stagione a Imola, miglioreremo alcune cose e lavoreremo sulle nostre prestazioni.

Non è mancato il commento da parte di Urs Kuratle, responsabile di Factory Motorsport LMDh.

Sapevamo fin dall'inizio che ci aspettava una gara difficile. L'anno scorso, abbiamo concluso con tre Porsche 963 sul podio qui a Doha, ma la situazione è cambiata. Oggi non siamo stati completamente impeccabili, ma il team e i piloti hanno fatto un buon lavoro. Tuttavia, il risultato è deludente.

Porsche ha faticato parallelamente anche in LMGT3, classe siglata lo scorso anno con l'auto #92 Pure Rxcing. Ryan Hardwick/Riccardo Pera/Richard Lietz hanno chiuso fuori dalla zona punti con oltre tre giri di ritardo dalla Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #33 TF Sport.

Luca Pellegrini