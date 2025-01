LiveGP Experience: i racconti di un weekend indimenticabile

Sentirsi parte di un team, fare squadra e vivere insieme un'esperienza indimenticabile. Il tutto nell'ambito di un evento caratterizzato dalla presenza di migliaia di fans e di oltre duecento piloti, diventando protagonisti di esso e andando alla scoperta dei vari “dietro le quinte”. Con questo intento è nata l'iniziativa ‘LiveGP Experience’, che nello scorso mese di Novembre ha visto alcuni membri della nostra Redazione darsi appuntamento sul circuito di Misano Adriatico in occasione della finale dei campionati FX Racing Weekend.

We Are LiveGP: vivere il Motorsport da protagonisti

Non soltanto l'opportunità di vivere in prima fila un evento attesissimo a livello nazionale, ma soprattutto l'occasione di fare Team Building in pista a conclusione di un'annata lunga e intensa. Essere parte di LiveGP.it non significa soltanto “limitarsi” ad imparare una professione dedicandosi alla scrittura di articoli e resoconti: la nostra testata anche quest'anno ha infatti organizzato il proprio meeting annuale, consentendo ai componenti della Redazione di conoscersi personalmente e vivere insieme un weekend ad alto tasso di adrenalina. Tutto è stato infatti organizzato nei minimi dettagli, rendendo questa esperienza unica per coloro che hanno scelto di prendervi parte: dall'accoglienza in Sala Stampa alla visita guidata nella Race Direction, dalla Grid Walk alla presenza nella diretta streaming con Davide Valsecchi, sino all'opportunità esclusiva di premiare i protagonisti sul podio del tracciato romagnolo.

Un'emozione indimenticabile che i nostri Redattori hanno voluto condividere raccontando la propria esperienza, a testimonianza di come l'opportunità di condividere una passione sia in grado di riservare momenti unici di socialità, crescita professionale e…emozione allo stato puro!

La nostra Valentina Bossi premia il vincitore della gara FX Pro Series Riccardo Paniccià

I racconti della Redazione

L'esperienza a Misano è stata una bella opportunità per poter finalmente conoscere colleghi con i quali ho rapporti giornalmente. Il paddock della FX è indubbiamente ridotto rispetto ai campionati internazionali, ma di certo ospitale e familiare, il che ha reso l'esperienza ancora più godibile - Valentino Aggio

Avere l’opportunità di passare un intero weekend a Misano con i colleghi della redazione è stato speciale, soprattutto poter capire come funziona un evento del genere da dietro le quinte. È stato emozionante prendere parte di persona al weekend e averlo fatto conoscendo i colleghi lo ha reso ancora più divertente! - Valentina Bossi

Nicola Saglia alle prese con le interviste post-gara

Il weekend a Misano durante l'appuntamento finale di FX Series mi ha ricordato perché amo il motorsport. Ho avuto l'opportunità di vedere da vicino il lavoro che c'è dietro a questi eventi; ho ascoltato storie di sacrifici, passione. È stata una due giorni di emozioni: adrenalina in pista, tensione al muretto, fatica e concentrazione ai box per lavorare sulle macchine. E ancora rabbia, frustrazione, ma anche soddisfazione e gioia... tanta gioia. Perché è stata comunque una due giorni di festa, ricca di gratitudine. E il non essere stata sola a viverla, ma averlo fatto in compagnia di alcuni colleghi di redazione ha reso ancor più l'idea che il motorsport è fatto sì di macchine (o moto), ma soprattutto di persone. - Anna Botton

La possibilità di passare un intero weekend a Misano è stata l'occasione per conoscere altri aspetti del motorsport che ignori, se non ti trovi direttamente in pista. Ti permette di toccare e di vedere da vicino come funziona una cronaca di una gara, di vedere come lavorano i Commissari e di camminare in pista a vedere la preparazione dei piloti per la gara. Inoltre il clima era quello della festa, ovvero ciò che deve essere lo sport: qualcosa che ti dà gioia e che coinvolge non solo i piloti ma anche le numerose persone venute ad assistere all'evento. A rendere ancora più preziosa questa esperienza è stato anche il fatto di averla vissuta con gli altri colleghi in pista e nel paddock: mi sono divertita a conoscere ancora meglio questo mondo. - Chiara Zaffarano

Marco Privitera e Davide Valsecchi nella FX Paddock Walk

Per me è stata la prima volta dentro il paddock di un circuito e per certi versi ero anche ansioso sul come mi sarei mosso o come mi sarei trovato, ma mi sono presto ricreduto. Ho vissuto un bellissimo fine settimana tra motori e amici, in cui ho conosciuto e parlato con i miei colleghi di redazione e sono stato a stretto contatto con vetture e piloti dei vari campionati. La ciliegina sulla torta, ovviamente, è stato fare il Grid Walk della FX Pro Series: lì ho potuto sentire veramente la tensione nell'aria e l'adrenalina dei piloti e team verso l'ultima gara del campionato. In poche parole, questo weekend di gara mi ha fatto vedere con i miei occhi il grande lavoro che LiveGP.it fa dietro le quinte per accogliere tutti gli appassionati all'interno di questa grande famiglia dei motori, e io sono fiero di farne parte. - Andrea Mattavelli

Guardare le gare dalla TV è bello ed emozionante, ma dal vivo è un'altra storia. Puoi osservare da molto vicino i preparativi, puoi assaporare l'atmosfera, vivere la tensione. Se poi hai l'occasione di condividere tutto questo con persone che hanno la tua stessa passione, allora il tuo spirito può dirsi molto arricchito. Il mio spirito è alle stelle, grazie a LiveGP Experience ed alla FX Series che hanno reso possibile tutto questo. I miei complimenti a tutti i vincitori delle rispettive categorie - Riccardo Trullo