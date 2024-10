WEC | 8h Bahrain, prove libere: Peugeot e BMW al top, bene Ferrari

Peugeot e BMW si spartiscono il primato nelle prime due prove libere del FIA World Endurance Championship in vista della 8h del Bahrain. Il prototipo francese e quello tedesco aprono le danze davanti a Porsche, Ferrari e Toyota, marchi che sabato si contenderanno il titolo piloti e quello costruttori.

FP1: Peugeot parte forte

Paul Di Resta è stato il migliore con la Peugeot #94 nella FP1 della 8h Bahrain. Il britannico ha fatto la differenza con 49 millesimi di margine nei confronti di Fred Mako con la prima delle Porsche 963 ufficiali (#5).

Antonio Giovinazzi (Ferrari #51) e Jean-Eric Vergne (Peugeot #93) hanno concluso nell'ordine precedendo la Porsche #6 leader del campionato affidata a Laurens Vanthoor. Top10 per entrambe le BMW, mentre è da rimarcare il 7mo posto per la Toyota #8 di Sébastien Buemi ed il 10mo della gemella #7 di Mike Conway. Attardata in mattinata anche la Ferrari #50, presente in 13ma posizione alle spalle di Hertz JOTA Porsche #12 e Proton Competition Porsche #99.

BMW si distingue nel pomeriggio

Il riferimento di 1.50.8 di Peugeot è stato abbattuto nel pomeriggio come da pronostico dalla BMW #15 di Dries Vanthoor che ha registrato il tempo di 1.48.2. Il belga ha fatto la differenza nei primi minuti cronometrati davanti alla Porsche #5 di Matt Campbell ed alla Ferrari #51 di Antonio Giovinazzi.

Seguono Ferrari e Toyota con la 499P #51 davanti alla GR010 #8 e la #50 più veloce della #8. Le due auto in lizza per il titolo piloti, la #50 e la #7, precedono in ogni caso la Porsche #6 che non ha fatto meglio del 12mo posto.

BMW #20, Hertz JOTA Porsche #38, Proton Competition Porsche #99 ed Alpine #35 completano nell'ordine la Top10 della FP2 sotto i riflettori di Manama, unico turno che di fatto simula la condizione che gli equipaggi troveranno durante le qualifiche e gran parte della gara.

LMGT3, prove libere 8h Bahrain: il day-1 parla Lexus

Lexus ed Akkodis ASP dominano la scena nella prima e nella seconda sessione di libere con Kelvin van der Linde #87 ed Esteban Masson #78. Il sudafricano si è imposto nella FP1 sulla Ferrari #55 VISTA AF Corse e sulla Lamborghini #60 Iron Lynx, mentre il transalpino ha avuto la meglio al pomeriggio nei confronti della Corvette #82 TF Sport e della già citata 296 GT3 #55.

Ricordiamo alcuni cambi nell'entry list in LMGT3 questo fine settimana con il debutto in LMGT3 di Matteo Cairoli (Iron Lynx Lamborghini #60) al posto di Franck Perera ed il ritorno di Giorgio Roda a bordo della Ford Mustang GT3 #88 Proton Competition.

Domani, venerdì 1 novembre, la FP3 e le qualifiche, rispettivamente indette alle 10.00 ed alle 14.00. Si svolgerà sabato, invece, la gara a partire dalle 12.00 italiane.

Luca Pellegrini