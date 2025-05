Robert De Haan padrone a Monaco dopo l'incidente iniziale | A Ruota Libera

Robert De Haan non sbaglia a Monaco nel secondo atto della Porsche Mobil 1 Supercup, categoria protagonista della 12ma puntata stagionale di ‘A Ruota Libera’. L'olandese si impone al termine di un evento siglato da un significativo ‘ingorgo’ poco dopo curva 1.

De Haan vince a Monaco

Per la seconda volta in due settimane, l'appuntamento della Porsche Supercup è stato segnato da una red flag al via. Questa volta l'incidente si è verificato all'uscita di curva 1 in seguito ad un contatto tra Marvin Klein (BWT Lechner Racing #2) e Keagan Masters (Ombra Racing #18).

Il francese ha stretto contro le barriere il sudafricano, la strada è stata bloccata. La direzione gara è stata obbligata ad inserire una bandiera rossa per sistemare la situazione, l'evento è ripreso per la durata di 5 minuti.

De Haan, autore della pole, ha condotto il gruppo fino all'arrivo imponendosi davanti a Theo Oeverhaus (Proton Huber Competition #3) e Alessandro Ghiretti (Schumacher CLRT #11). La Top5 è stata conclusa da Huub van Eijndhoven (GP Elite #26) e Mikael Azcona (Hadeca Racing #14).

Sutton si difende dai rivali a Snetterton

Ash Sutton resta al comando del Kwik Fit British Touring Car Championship dopo un avvincente weekend in quel di Snetterton. Il quattro volte campione di NAPA Racing UK non vince, ma conquista punti importanti nei confronti della Hyundai di Tom Ingram e la BMW di Jake Hill.

Race-1 è stata siglata dalla pole da Dan Cammish, abile a respingere durante tutto l'evento il ritorno di Ingram (Team VERTU Hyundai) e Sutton. La prima prova non è stata facile per Hill (Laser Tools Racing with MB Motorsport BMW), toccato al tornante ‘Agostini’ nelle concitate fasi iniziali.

Il fine settimana è continuato con l'acuto di Daniel Rowbottom (NAPA Racing UK Ford), perfetto nell'ultimo giro a difendersi dal ritorno delle Hyundai di Adam Morgan e Tom Chilton.

Dopo Hill è arrivato un errore da parte di Ingram, out dopo aver colpito le barriere in curva 1. Sutton, invece, è arrivato 10mo chiudendo alle spalle di Charles Rainford (LKQ Euro Car Parts Racing with WSR BMW).

In race-3 è arrivata la risposta del pluricampione Sutton. Il pilota Ford ha tentato in ogni modo di infilare Mikey Doble ( Motor Parts Direct with Power Maxed Racing Vauxhall), mai a segno in carriera. Double ha primeggiato su Sutton, Josh Cook (One Motorsport Honda), Ingram, Sam Osborne (NAPA Racing UK Ford) e Cammish

Next round a Thruxton tra due settimane, la più veloce pista del calendario.

Nella prossima puntata…

Tutti a Monza il prossimo fine settimana con il round del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. I biglietti restano disponibili per tutti, compreso l'accesso per la grid walk.

Luca Pellegrini