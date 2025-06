Moto2 e Moto3 | GP Aragón: spagnoli al comando, la sfida si accende

Continua il cammino verso il sogno iridato e sul tracciato di Aragón scende in pista il Motomondiale per l'ottavo appuntamento stagionale. La leadership di González in Moto2 inizia tremare e gli inseguitori si avvicinano. Nella entry class invece Rueda viaggia in solitaria e Quiles sorprende, ma gli italiani iniziano ad avvicinarsi. Tra chi cerca conferme e chi cerca riscatto, il Gran Premio di Aragón si prospetta infuocato.

Moto2 | González sotto pressione: Canet sempre più vicino

Si alza il sipario sul Motorland per il secondo appuntamento di questa stagione in terra spagnola. Sono tanti i piloti della Moto2 pronti a correre il loro Gran Premio di casa, tra questi Manuel González leader del mondiale e Aron Canet, suo diretto inseguitore. Manuel González ha lasciato Silverstone con uno zero pesante per il suo campionato, il primo ritiro del #18 in questa stagione. Sicuramente un duro colpo in classifica, ma la stagione è ancora lunga. Alle sue spalle, si fa però sempre più insistente Aron Canet, sono infatti solo tre i punti che separano i due connazionali. Il pilota Fantic Racing ha collezionato una sola vittoria in questa stagione, ma è stato più costante rispetto a González e questo weekend ha una grande opportunità di strappargli la leadership mondiale.

Anche gli inseguitori iniziano a mettere pressione, reclamando un posto da protagonisti in questo mondiale. Nell'ultimo Gran Premio di Silverstone è tornato sul podio Diogo Moreira, dopo aver conquistato la medaglia di legno in tre occasioni questa stagione. Il brasiliano era uno dei nomi più discussi alla vigilia della stagione e chissà che questo podio possa essere l'inizio di una nuova era. É ritornato sotto i riflettori anche David Alonso, campione in carica della Moto3. Il colombiano dopo un periodo di apprendimento, ha conquistato il suo primo podio nella categoria intermedia. Sappiamo certamente che il talento non gli manca e potrebbe diventare uno degli outsider di questo campionato. Attenzione quindi a non distrarsi troppo!

Moto3 | Máximo Quiles: un talento in ascesa

In Gran Bretagna Joéè Antonio Rueda ha consolidato la sua leadership con una gran prova di forza. I punti che ora lo separano da Ángel Piqueras, secondo nel mondiale, sono 54: un distacco che inizia a pesare. Sono due i ritiri consecutivi per il pilota MT Helmets che, dopo un buon inizio di stagione, sembra star attraversando un periodo complicato. Va ricordato che questo è solo il suo secondo anno nella entry class e gli errori fanno parte del gioco. Il suo Gran Premio può essere l'occasione per invertire la rotta.

Chi non smette di sorprendere è Máximo Quiles. Sono state sufficiente tre gare al rookie spagnolo per trovare la giusta confidenza con questa moto. Il pilota Aspar Team si trova decimo nella classifica mondiale, lontano dalla vetta, ma è pronto a dare spettacolo. Continua invece il trend negativo per un altro pilota di casa, David Mu˜ñoz. In una stagione in cui era partito come uno dei favoriti, niente sembra andare secondo i piani. Correre davanti ai suoi tifosi sarà sicuramente uno stimolo aggiuntivo per riacquisire fiducia e cambiare passo.

Credits: Aspar Team

Iniziano ad alzare la voce gli italiani. Luca Lunetta reduce da un podio a Silverstone, inizia a risalire anche nella classifica mondiale. Il pilota SIC58 è ora settimo a 89 punti dalla vetta. Continua a far parlare di sé anche Guido Pini che si è adattato velocemente alla entry class ed è ora alla ricerca del primo podio in carriera. Sarà assente anche ad Aragón Matteo Bertelle, ancora in convalescenza dopo l'infortunio rimediato prima del Gran Premio del Qatar.

Moto2 e Moto3 | GP Aragón: gli orari del weekend

Venerdì 6 giugno

09:00 | Moto3 - FP1

09:50 | Moto2 - FP1

13:15 | Moto3 - Practice

14:05 | Moto2 - Practice

Sabato 7 giugno

08:40 | Moto3 - FP2

9:25 | Moto2 - FP2

12:50 | Moto3 - Qualifiche (Diretta su TV8)

13:45 | Moto2 - Qualifiche (Diretta su TV8)

Domenica 8 giugno

11:00 | Moto3 - Gara (Differita su TV8 ore 14:05)

12:15 | Moto2 - Gara (Differita su TV8 ore 15:20)

Giulia Pea