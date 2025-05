Moto3 | GP Gran Bretagna, Gara: Rueda nella storia, da ultimo a primo

Una gara di gruppo per la Moto3 a Silverstone. I piloti della entry class si danno battaglia fino all'ultimo giro e ad avere la meglio è ancora Josè Antonio Rueda, partito dall'ultima casella in griglia. Riesce a tenere il suo ritmo Maximo Quiles che chiude secondo. Completa il podio Luca Lunetta, nonostante un long lap penalty.

Rueda chiamato alla rimonta

Josè Antonio Rueda è partito dall'ultima posizione in griglia, nonostante la pole position ottenuta. Il pilota KTM Ajo è stato penalizzato dopo le qualifiche per aver ostacolato Ángel Piqueras nel suo giro lanciato. Una penalità pesante che però non ha fermato lo spagnolo. Al quarto giro, infatti, il #99 era già rientrato in Top10. Il leader del mondiale ha portato a termine la rimonta conquistando la vittoria, come David Alonso e Binder prima di lui.

Un'altra gara straordinaria per Maximo Quiles a Silverstone. Il rookie spagnolo ha tenuto sempre il ritmo dei primi, guidando anche il Gran Premio. Il pilota dell' Aspar Team ha chiuso in seconda posizione, a pochi millesimi dal leader Rueda. Non bisogna dimenticare che questa è solo la terza gara dello spagnolo in Moto3 e non smette di stupire. Ottima gara anche per David Almansa che, dopo aver scontato un long lap penalty, si è ricongiunto con il gruppo di testa e ha chiuso in settima posizione.

Muñoz e Kelso out

Era partito bene David Muñoz, si trovava nel gruppo di testa e aveva dimostrato un buon ritmo. Purtroppo un contatto con Luca Lunetta lo ha messo fuori dai giochi, risultando nel quinto zero della stagione per David Muñoz. É stato poi assegnato un long lap penalty a Luca Lunetta per il contatto, ma questo non ha fermato l'italiano, che è riuscito a chiudere la sua gara in terza posizione dopo una bella battaglia con il gruppo. Bella gara anche per Guido Pini che rimane con il gruppo di testa e chiude in ottava posizione. In zona punti anche Nicola Carraro, undicesimo, e Riccardo Rossi quindicesimo. Appena fuori dalla zona punti, invece, Stefano Nepa (16°).

É arrivato un altro zero per Ángel Piqueras. Lo spagnolo secondo nella lotta mondiale, è caduto all'ultimo giro, perdendo altri punti importanti per il campionato. A terra anche Joel Kelso, mentre era in testa alla gara, una caduta strana per l'australiano. Out anche Dennis Foggia nel corso del primo giro a causa di un problema tecnico sulla sua moto.

Moto3 | GP Gran Bretagna: i risultati della gara

Credits: MotoGP

Giulia Pea