WEC | 6h Spa, qualifiche: Fuoco regna con Ferrari

Antonio Fuoco regna con Ferrari nelle qualifiche della 6h di Spa-Francorchamps, terzo atto del FIA World Endurance Championship 2024. La Rossa svetta contro il cronometro con ben cinque decimi di scarto su Porsche Penske Motorsport #5 e Cadillac Racing #2.

Ferrari senza rivali in Q2

Ferrari domina la Q2 a Spa e firma la pole nelle Ardenne. Fuoco #50 ha beffato Matt Campbell #5 e Alex Lynn #2, rispettivamente in azione con Porsche e Cadillac. La Porsche 963 #99 Proton Competition di Julien Andlauer si è accodata in quinta piazza precedendo la Porsche Hertz JOTA #12 di Callum Ilott e la 963 ufficiale di Kevin Estre.

Il leader della FP2 e della FP3 si è dovuto accontentare di un piazzamento all'esterno della Top5, il transalpino ha preceduto la Brendon Hartley (Toyota GR #8), Charles Milesi (Alpine #36), Robert Kubica (AF Corse Ferrari #83) e Robin Frinjs (WRT #20).

Ferrari #51 e Toyota #7 out dal Q1

James Calado (Ferrari #51) e Kamui Kobayashi (Toyota GR #7) sono stati eliminati nella prima sessione di qualifica della 6h di Spa. Il britannico ed il giapponese hanno siglato nell'ordine l'11mo ed il 15mo crono overall, entrambi ad oltre 5 decimi dalla vetta.

Out dalla Q2 anche Alpine #36 (12mo posto), BMW #15 (13mo), Peugeot #93 (14mo), Peugeot #94 (16mo), Lamborghini Iron Lynx #63 (17mo), Hertz JOTA Porsche #38 (18mo) ed Isotta Fraschini #11 (19mo).

Bovy in pole in LMGT3

Sarah Bovy (Iron Dames Lamborghini #85) firma la prima pole stagionale dopo i risultati in European Le Mans Series sul tracciato di casa. La belga ha fatto la differenza con 337 millesimi di scarto nei confronti di Josh Caygill (United Autosports McLaren #95) e Ahmad Al Harthy (WRT BMW #46).

Manthey EMA Porsche #91 e la seconda McLaren affidata ad United #59 concludono nell'ordine precedendo Heart of Racing Aston #27, VISTA AF Corse Ferrari #54, TF Sport Corvette #81, Akkodis ASP Lexus #78 e Pure Rxcing Porsche #92.

Giornata da dimenticare per Alex Malykhin #92, out contro le barriere che seguono il Raidillon. Il leader del campionato non ha riportato conseguenze dopo un violento impatto in uno dei punti più iconici al mondo.

Domani alle 13.00 il via della 6h Spa 2024, terzo atto del FIA World Endurance Championship. Come sempre tutta la competizione potrà essere seguita in diretta su Discovery +.

Da Spa - Luca Pellegrini