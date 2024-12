TCR World Tour | Monza entra nel calendario 2025

In occasione del FIA World Motor Sport Council è stato presentato il calendario del 2025 del Kumho FIA TCR World Tour. La serie internazionale dedicata alle auto turismo si appresta per debuttare nella sua terza stagione a Monza, impianto che prende il posto di Vallelunga.



TCR 2025: Monza presente, debutto per Messico, Spagna, Corea e Portogallo

Il tempio della velocità sarà protagonista di un round del TCR World Tour per la prima volta nella propria storia nel cuore del mese di giugno durante uno degli ACI Racing Week-end (21-22 giugno). La serie globale riservata alle auto turismo ha scelto la pista lombarda a discapito di Vallelunga, la struttura monzese ha ospitato in passato tappe valide per l'ex FIA WTCC.

Le altre novità riguardano l'introduzione dell'Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico, del tracciato Ricardo Tormo di Valencia e del percorso non permanente di Vila Real. Il percorso che in passato ha accolto il FIA WTCC ed il FIA WTCR torna protagonista, evento che si terrà in estate dopo Monza e prima della parte conclusiva del campionato tra Australia ed Asia.

TCR 2025 - Credits. TCR World Tour

Ritorna l'Australia prima del gran finale in Asia

Dopo Bathurst e Sydney per la prima volta l'Oceania sarà rappresentata dal 'Shell V-Power Motorsport Park' meglio conosciuto come 'The Bend'. Il gran finale, invece, si articolerà in tre round tra Corea (Inje Speedium), Cina (Zhuzhou International Circuit) e nuovamente Macao.

Non conosciamo ancora quali saranno gli abbinamenti con i vari campionati nazionali. Sicuramente la sfida in Australia sarà valida anche per il TCR Australia, mentre non ci sono informazioni per gli altri round. Spariscono, invece, le tappe in South America, protagonista nel 2024 con San Paolo (Brasile) ed El Pinar (Uruguay). Out anche la tappa negli USA in quel di Mid-Ohio o la sfida tra i muretti di Marrakesh in Marocco



Calendario 2025 Kumho FIA TCR World Tour

Messico 2/3 maggio Valencia – 14/15 giugno Autodromo Nazionale Monza – 21/22 giugno Circuito Internacional de Vila Real - 5/6 luglio Shell V-Power Motorsport Park – 12/14 settembre Inje Speedium – 18/19 ottobre Zhuzhou International Circuit - 01/02 novembre Macao – 13/16 novembre

Luca Pellegrini