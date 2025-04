WRC | Rally Canarie: venerdì perfetto per Toyota, Rovanperä leader

Cinquina Toyota nel venerdì del Rally Canarie 2025, nuovo appuntamento con il FIA World Rally Championship. Kalle Rovanperä precede Sébastien Ogier ed Elfyn Evans, le tre vetture giapponesi dominano senza problemi approfittando di una giornata piuttosto complicata per le Hyundai.

Rally Canarie, Toyota regnano con facilità

La prima edizione del Rally Canarie valide per il FIA World Rally Championship ha visto le Toyota assolute protagoniste. Le Yaris GR Rally1 non hanno avuto problemi annichilendo la concorrenza delle tre Hyundai i20 N Rally1, Kalle Rovanperä ha vinto la SS1 prima di imporsi anche nella SS2 ed SS3.

Il finnico ha chiuso la mattinata con 17.8 secondi di margine sul francese Sébastien Ogier e 20.2 secondi sul gallese Elfyn Evans. Il nativo di Gap ed il #33 dello schieramento leader del Mondiale hanno mostrato una superiorità netta sulla concorrenza, Thierry Neuville ed Ott Tanak hanno perso oltre 40 secondi dopo solo tre speciali disputate.

Il migliore rappresentante del brand coreano dopo la mattinata è stato il francese Adrien Fourmaux a +34.2 dalla vetta. L’ex alfiere di M-Sport Ford si è inserito alle spalle delle prime tre Toyota, abile a precedere le altre due Toyota di Sami Pajari e Takamoto Katsuta.

1-2-3-4-5 Toyota

Il service di metà giornata, unica chance per Hyundai di tentare di recuperare su Toyota, non ha cambiato le carte in tavola. Toyota ha continuato a gestire la situazione con Ogier sempre alle spalle di Rovanperä. In pieno controllo, invece, Evans, consapevole questo fine settimana di poter guadagnare altri punti sui diretti rivali nella corsa al titolo.

La SS4, la SS5 e la SS6 non hanno cambiato una giornata gestita da Toyota dal primo metro. Rovanperä. ha chiuso il day-1 in Spagna davanti ad Ogier ed a Evans, entrambi ad oltre 25 secondi dalla vetta.

Alcune difficoltà per Fourmaux hanno permesso a Toyota di ottenere anche la quarta e la quinta piazza con Sami Pajari avanti a Takamoto Katsuta. Il francese è quindi scivolato alle spalle dei giapponesi restando però davanti a Tanak ed a Neuville.

Sette speciali sono in programma nella giornata di domani. La mattinata sarà caratterizzata dalla SS7 (Moya - Gáldar 1 - 24.09 km), SS8 (Arucas - Firgas - Teror 1 - 13.75 km) e SS9 (Tejeda - San Mateo 1 - 23.30 km). Le prove verranno ripetute al pomeriggio con l'aggiunta della SS13 (Las Palmas de Gran Canaria - 1.80 km).

Luca Pellegrini