WorldSBK | Estoril, Bautista e Locatelli vedono il 3° posto dopo Gara 1

Il weekend di Estoril WorldSBK ha molto da offrire al gruppo “degli altri”: dietro a Razgatlıoğlu e Bulega si gioca la battaglia per il 3° posto in campionato. Con Danilo Petrucci out, sono Álvaro Bautista e Andrea Locatelli a giocarsi la medaglia di bronzo nella classifica generale.

Bautista e Locatelli primi “degli umani”

Ormai non fa più notizia che siano Toprak Razgatlıoğlu e Nicolò Bulega a monopolizzare i primi due gradini del podio, bisogna solo decidere in quale ordine. Dietro, però, Gara 1 di Estoril ha regalato una battaglia piuttosto intensa per il podio. A spuntarla è stato Álvaro Bautista, superiore al resto dei contendenti nelle ultime tornate della corsa. Il ducatista conferma quanto di buono già fatto nella domenica di Aragón (due terzi posti dopo la caduta del sabato, ndr). Così facendo, dai 31 punti di svantaggio dello scorso round, ora Bautista ne ha solo 15. Lo spagnolo ha dichiarato: “Nonostante sia passeggero della mia moto nelle prime battute a causa della zavorra, sono contento della gara. Ho recuperato dei punti importanti in campionato e sono tornato a lottare con Jonathan Rea, il quale sarà sicuramente un rivale per il podio domani. Sicuramente la Superpole Race sarà più interessante e ricca di battaglie, ma nuovamente per il terzo posto perché non penso che si possa stare con i primi due”.

Fuori dal podio, ma in crescita, Andrea Locatelli e Yamaha. Il pilota bergamasco è arrivato in Portogallo dopo un weekend complicato ad Aragón. Dei 30 punti che aveva di distacco da Petrucci, ora Loka ne ha solo 17. Il #55 è riuscito ad avere la meglio negli ultimi giri sia della Bimota di Alex Lowes che del compagno di squadra Jonathan Rea. Il sei volte iridato sembra più tranquillo dall'annuncio del ritiro, il che ha giovato le sue prestazioni in pista. Locatelli è venuto fuori solo nelle ultime tornate, sfruttando il calo della gomma posteriore da parte del compagno di squadra. È un 4° posto che fa morale per il #55, che domani si giocherà parte della sua domenica nella Superpole Race. Partire in una buona posizione per Gara 2 sarà fondamentale.

Petrucci si opera: Jerez in dubbio

Come riportato dai colleghi di GPOne.com, Danilo Petrucci è costretto ad operarsi al metacarpo infortunato in palestra in preparazione al round portoghese. Dopo aver preso parte alle FP1, il ternano di Barni Spark Racing Team è stato fermato dai medici per il proseguo del weekend. Tornato in Italia, Petrux lunedì dovrà affrontare un intervento chirurgico per sistemare il metacarpo offeso, il tutto per presentarsi a Jerez de la Frontera per le FP1 di venerdì prossimo. Il tutto in meno di una settimana, nella speranza di riprendersi il 3° posto che probabilmente perderà dopo le due gare di domani. Nel frattempo, Marco Barnabò avrebbe già allertato Nicholas Spinelli: l'abruzzese, che ha sostituito proprio Petrucci ad Assen nel 2024, ha regalato la prima vittoria nel WorldSBK alla squadra lombarda in una Gara 1 dalle condizioni miste.

Valentino Aggio

