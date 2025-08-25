WorldSBK | Ufficiale: Jonathan Rea si ritira a fine 2025

Sei titoli e 119 vittorie dopo Jonathan Rea ha deciso di terminare la propria avventura nel WorldSBK e appendere il casco al chiodo al termine della stagione. Il più grande pilota della storia tra le derivate onorerà fino all'ultimo l'impegno preso con Yamaha.

La fine di un'epoca

Era il 2008 quando un giovane pilota nordirlandese, in sella alla Honda preparata da Ten Kate Racing, faceva il suo debutto tra i grandi. Quindici anni più tardi, al momento del ritiro, Jonathan Rea viene e verrà per sempre ricordato come uno dei più grandi piloti della storia di questo sport. Dopo ben sei titoli consecutivi in sella alla Kawasaki, il “Cannibale” aveva deciso di ritrovare la scintilla con una nuova sfida targata Yamaha. In due stagioni i risultati sono stati a dir poco deludenti ma, al fronte degli infortuni, il #65 ha deciso che sarebbe stato il momento giusto per appendere il casco al chiodo dopo una carriera a dir poco invidiabile.

È scontato dire come si chiuda un'era del motociclismo, specialmente tra le derivate: Jonathan Rea ha cominciato, vissuto il massimo splendore della sua carriera, così come il declino inesorabile e fisiologico negli ultimi due anni. Ciò non toglie a quanto il nordirlandese significhi per questa disciplina.

Le parole: “Ho dato tutto a questo sport”

Con un commovente video Jonathan Rea ha annunciato il termine dell'attività agonistica alla fine della stagione.

Ho deciso di ritirarmi: questo sport ha sempre significato tutto. Ho sempre sognato fin da piccolo di competere al massimo livello motociclistico, vincendo gare e titoli. Il mio unico obiettivo è sempre e solo stato vincere: ho corso solo per essere il migliore. Ora devo ascoltare il mio corpo, la mente e l'istinto. Non posso più lottare per vincere, quindi è giusto che mi allontani dallo sport che amo. Sono incredibilmente di quanto ho raggiunto durante la mia carriera. Alcuni dei record non me li sarei nemmeno mai immaginati. Ma questo sport non è solo numeri, bensì le persone ed i ricordi che porterò per sempre con me.

Valentino Aggio