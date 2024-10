WEC | 8h Bahrain: Porsche verso il titolo piloti. Battaglia aperta tra i costruttori

Appuntamento da non perdere questo week-end con la 8h Bahrain, epilogo del FIA World Endurance Championship. Cresce l’attesa per la competizione che deciderà il titolo piloti e costruttori, provvisoriamente nelle mani di Porsche Penske Motorsport dopo l’avvincente 6h del Fuji disputata ad inzio settembre.

Porsche vs Toyota nella classifica costruttori

Porsche sfida Toyota, Ferrari cerca di recuperare terreno nella classifica riservata ai marchi. Sono 161 i punti del brand di Stoccarda contro i 151p dei giapponesi, mentre dobbiamo scendere a 134p per trovare Ferrari che tra la Lone Star Le Mans e la 6h del Fuji

Decisamente più definita, invece, la classifica piloti con Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer (Porsche #6) in netto vantaggio sulla concorrenza con 150p contro i 115p di Antonio Fuoco /Miguel Molina / Nicklas Nielsen (Ferrari #50) ed i 113p di Kamui Kobayashi/Nyck de Vries (Toyota GR #7).

BMW Motorsport ed Alpine cercano, invece, conferme dopo il podio ottenuto in Giappone. I tedeschi, parallelamente a segno anche in North America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, puntano nuovamente sfidano i francesi che ancora una volta avranno tra le proprie fila il francese pilota ufficiale Mercedes Jules Gounon.

Il vincitore della 24h Spa 2022 prende il posto a bordo dell’Alpine #36 di Nico Lapierre, due volte campione del mondo in LMP2 e quattro volte a segno in classe LMP2 nella leggendaria 24h Le Mans. Gounon guiderà con Matthieu Vaxivière/Mick Schumacher, mentre a bordo della gemella #35 ci saranno i confermati Charles Milesi/Ferdinand Habsburg/Paul Loup Chatin.

Peugeot e Cadillac per il primo podio del 2024?

Il Bahrain potrebbe vedere finalmente a podio Peugeot e Cadillac. Il brand transalpino che saluterà Nico Mueller al termine dell’evento, insegue disperatamente la Top3 dopo un anno più che mai complicato, mentre gli americani tentano in Medio Oriente di porre fine ad un campionato più che mai complicato. La pole in Giappone con Alex Lynn resta per ora il momento più significativo del 2024, un risultato che potrebbe essere migliorato nell’impegnativo tracciato arabo in cui la gestione degli pneumatici sarà cruciale.

In Bahrain sarà l’ultima volta che vedremo Hertz JOTA prima del passaggio da Porsche a Cadillac, mentre si concluderà anche il primo anno di Lamborghini Iron Lynx nella categoria con il tridente composto da Mirko Bortolotti/Edoardo Mortara/Daniil Kvyat. Tanti segnali positivi dall’auto italiana da inizio anno ad oggi, un progetto senza dubbio interessante che ci auguriamo continui nel migliore dei modi.

8h Bahrain, passerella finale per Pure Rxcing Porsche #92

Alex Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler hanno già vinto in Giappone al Fuji il FIA WEC per quanto riguarda la classe LMGT3. I campioni dell’Asian Le Mans Series, ora anche numeri uno tra le GT nel FIA WEC, inseguono una nuova Top3 in Bahrain dopo una stagione semplicemente perfetta contro tutti e tutto.

In quel di Manama attenzione in ogni caso alla bagarre per la seconda posizione nell classifica generale con Richard Lietz/Morris Schuring/Yasser Shahin (Manthey EMA Porsche #91) in lotta contro la BMW M4 GT3 #31 WRT di Darren Leung/Sean Gelael/Augusto Farfus e l’Aston Martin Vantage GT3 #27 Heart of Racing di Daniel Mancinelli/Ian James/Alex Riberas. I tre equipaggi si classificano nell’ordine, tre auto in sette punti per la precisione.

Come da tradizione si gareggerà di sabato e non di domenica, venerdì sono previste le qualifiche, mentre giovedì si svolgeranno come da consuetudine le due prove libere.

Luca Pellegrini