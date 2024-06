F1 | GP Canada, le parole dei piloti in conferenza stampa

Dopo la prima vittoria ottenuta a Monaco da Charles Leclerc, torna la F1 con il GP del Canada e la classica conferenza stampa piloti della vigilia. A parlare sono stati alcuni dei piloti che a Montreal cercano una svolta per una stagione al di sotto delle aspettative, al pari di chi, invece, intende continuare il trend positivo. Su tutti, Sergio Pérez, fresco di rinnovo biennale con Red Bull Racing.

Stroll spera nella gara di casa

Il primo a prendere la parola è il pilota di casa, Lance Stroll, che spera in una Aston Martin più competitiva:

Aston più competitiva qui? Lo spero, la nostra macchina è abbastanza efficiente. Credo che saremo più competitivi questo fine settimana. La vettura si comporta meglio sui circuiti con lunghi rettilinei.

Il tempo può essere un'incognita, tanto che Nico Hulkenberg (Haas) esprime un pensiero comune:

Spero in una gara asciutta, ma prenderemo le cose come vengono.

Crediti foto: skysportf1

Pérez: tra rinnovo e performance

Fresco di rinnovo con Red Bull Racing, inevitabili le domande a Sergio Pérez sull'argomento:

Rinnovo? Ogni trattativa ha il suo iter, è una grande distrazione, ora possiamo concentrarci solo sulla prestazione. La Red Bull è una squadra ti toglie tutto, quanto è intenso tutto in pista e fuori pista. È una sfida che non hai da nessun'altra parte, quindi quando ho firmato, ero davvero pronto e pronto a dare il mio 100%.

E sul weekend che lo attende, il messicano dichiara:

Spero che non avremo i problemi che abbiamo avuto a Monaco. Mi aspetto di essere un po’ più forte.

McLaren e Mercedes in crescita

Ad una RB20 in apparente calo corrispondono altre scuderie in crescita. McLaren è quella che più di tutte è stata competitiva in queste ultime gare. In conferenza stampa, Oscar Piastri commenta così le prestazioni del team e il suo attuale livello:

Gli ultimi tre fine settimana sono stati molto solidi, sia per tutta la squadra che per me personalmente. Abbiamo la vettura in buone condizioni e con gli aggiornamenti sta migliorando. Sento di aver fatto anch'io un passo avanti, e di essere a buon punto.

Uno dei piloti che ha vinto maggiormente in questo circuito è Lewis Hamilton, che con Mercedes vede possibilità di podio:

Non credo che sia lontano. Abbiamo ottenuto l’aggiornamento, entrambe le vetture hanno ricevuto un buon pacchetto questo fine settimana, quindi non vedo l’ora di vedere come ci si sente in pista.

Aggiornamenti che stanno funzionando, stando a quanto dichiarato dal britannico:

La macchina continua a migliorare. Tutti stanno facendo un passo, si spera, più vicino alla Red Bull e questo è stato davvero positivo. Ma sono incredibilmente orgoglioso di tutti coloro che lavorano in fabbrica, di quanto tutti lavorino duramente e di quanto siano resilienti. Tutti restano concentrati e il morale nella squadra è davvero ottimo.

Alpine, guardare alla pista

Al centro delle discussioni in queste settimane è il team Alpine, tra questioni societarie e situazione piloti. Sulle performance della monoposto, Pierre Gasly ha detto:

Sappiamo di essere ancora sulla difensiva. Molto può succedere nei giorni di gara, ma faremo del nostro meglio: sappiamo che stiamo lottando per un punto proprio in fondo alla top 10.

Anna Botton