FIA F2 | Annullata la Feature Race di Melbourne per pioggia

Termina con un nulla di fatto la domenica della F2 a Melbourne: la Feature Race, che avrebbe dovuto svolgersi nel corso della nottata italiana, è stata annullata dopo continui rinvii a causa della forte pioggia che si è abbattuta sul circuito australiano.

La Direzione Gara, dopo diversi cambiamenti sull'orario di partenza e dopo aver fatto scendere in pista i piloti per qualche giro dietro la Safety Car per saggiare le condizioni dell'asfalto, è stata costretta ad agitare bandiera bianca decidendo così di non far correre le vetture per ragioni di sicurezza precaria. Non essendosi completati due giri in regime di bandiera verde non vengono assegnati punti validi per le classifiche del campionato

Solo pioggia nella Feature Race di Melbourne

Vengono vanificate quindi le possibilità di vittoria di Martins, che partiva dalla pole e che avrebbe potuto rifarsi dopo lo zero nella Sprint Race. La classifica del campionato al termine del primo round vede quindi Joshua Durksen (AIX Racing) davanti a tutti con 10 punti dopo la vittoria nella Sprint Race, davanti a Leonardo Fornaroli (Invicta Racing) con 8, Luke Browning (Hitech TGR) a 6, Richard Verschoor (MP Motorsport) a 5, Roman Stanek (Invicta Racing) a 4, Sebastian Montoya e Gabriele Minì (Prema) a 3, Victor Martins (ART Grand Prix) a 2 e Pepe Marti (Campos Racing) a 1.

La classifica squadre vede invece Invicta Racing a 12, davanti ad AIX Racing a 10, Hitech TGR e Prema a 6, MP Motorsport a 5, ART Grand Prix a 2 e Campos Racing a 1.

La FIA F2 vola in Bahrain

La Formula 2 tornerà nel weekend tra l'11 e il 13 aprile per il secondo round stagionale, sul circuito di Sakhir, a contorno del Gran Premio del Bahrain di Formula 1.

L'attenzione si sposta ora sulla massima formula in Australia dopo la cancellazione della prova di FIA F2, la complicata corsa valida per la FIA F3 e l'annullamento della race-4 del Repco Supercars Championship sempre per maltempo. Il via del GP di F1 è indetto per le 5.00 italiane.

