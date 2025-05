NASCAR | Larson senza avversari in Kansas

Kyle Larson domina ancora una volta la scena in Kansas, nuovo evento per quanto riguarda la NASCAR Cup Series. Il #5 di Hendrick Motorsports e Chevrolet si impone come l'anno scorso dopo aver siglato la pole, il giro veloce ed aver monopolizzato la scena in entrambe le Stage.

Larson solo al comando

Il 32enne non ha avuto problemi riuscendo a fare la differenza in ogni parte dell'evento. L'americano ex campione della serie ha chiuso con 7 decimi di scarto nei confronti di Christopher Bell (Reser's Fine Foods Toyota #20), Ryan Blaney (Wurth Ford #12), Chase Briscoe (Bass Pro Shops Toyota #19) ed Alex Bowman (Ally Chevrolet #48).

Larson ottiene la terza gioia in carriera in Kanas, la terza in stagione. Lo statunitense diventa con la 32ma affermazione in carriera il primo della storia il successo e contemporaneamente anche il punto per il giro veloce in gara.

NASCAR: Larson pronto per Indy 500 e Coca-Cola 600

Larson guarda ora avanti ai prossimi impegni previsti nel calendario con le qualifiche della Indy500 in contemporanea con l'All-Star Race di North Wilkesboro e la Indy500 nello stesso giorno della Coca-Cola 600 della NASCAR Cup Series.

Il portacolori di Hendrick Motorsports tenterà quindi di gareggiare in entrambe le competizioni, missione sfumata lo scorso anno per dei problemi con il maltempo nel catino di Speedway. La priorità è in ogni caso la NASCAR per Larson, ricordiamo infatti che per essere eleggibile per i Playoffs un pilota deve correre tutte le 36 competizioni previsti a meno di cause di forza maggiore (per cui viene concessa una specifica deroga).

Settimana prossima quindi pausa per la NASCAR con l'All-Star Race in North Carolina. Successivamente ci si sposterà a Charlotte per la notte più lunga dell'anno, ben 400 giri (600 Miglia) da disputare nella weekend in cui gli Stati Uniti d'America celebrano la significativa ricorrenza del Memorial Day.

Luca Pellegrini