Dakar 2026 | Moto, Stage 2: Sanders vince e ritrova la leadership

Il campione in carica Daniel Sanders porta a casa la vittoria nello Stage 2 di Al-Ula, battendo il compagno di squadra Edgar Canet. L’australiano ottiene così la sua decima vittoria nella Dakar e ritrova la testa della classifica.

Sanders vince davanti a Canet

La giornata di oggi del Dakar Rally 2026 è stata una lotta interna al team Red Bull KTM Factory Racing. Dopo aver dominato il Prologo e lo Stage 1, Edgar Canet si è infatti dovuto arrendere al compagno di squadra Daniel Sanders che ha ottenuto la vittoria nello Stage 2. Lo spagnolo ha avuto l’arduo compito di “apripista” riuscendo a mantenere la leadership per ben 100 chilometri, ma a causa di una caduta per fortuna senza conseguenze, ha dovuto cedere la testa della corsa a Daniel Sanders. L’australiano ha ottenuto il successo nella speciale di 400 chilometri con un distacco di 1’35’’, ritrovando la testa della classifica generale dopo aver vinto l’edizione 2025 con un vantaggio di 30 secondi dal compagno di squadra.

Alle spalle dei due piloti KTM troviamo la Honda di Ricky Brabec, che ha portato a casa il terzo tempo di giornata, con un distacco di 2’18’’ dal leader Sanders ritrovando anche la terza posizione nella classifica generale. In quarta posizione l’altra Honda di Skyler Howes seguito dai due compagni di marca Tosha Shareina staccato di 4’41’’ e Martim Ventura. Soltanto settimo Ross Branch con la sua Hero a 3’56’’, che riesce a piazzarsi davanti a Michael Docherty e Luciano Benavides, rispettivamente ottavo e nono. Chiude invece la top ten Adrien Van Beveren, autore di una brutta caduta che gli ha fatto perdere ben 8’58’’ dal leader Sanders. Van Beveren ha inoltre accumulato un distacco abbastanza pesante anche in classifica generale, dove paga già 14’9’’.

Sanders ritrova la leadership, Ventura vince in Rally 2

Come detto prima adesso è Daniel Sanders a guidare la classifica generale con un distacco di 30 secondi su Edgar Canet. Terzo Ricky Brabec a 2 minuti e 19, davanti a Tosha Shareina e Ross Branch, rispettivamente in quarta e quinta posizione a a 4’41’’ e 7’46’’. Sesto Luciano Benavides, davanti a Skyler Howes ed Ignacio Cornejo, mentre chiudono la top ten della generale Michael Docherty e Adrien Van Beveren

Nella classe Rally 2 a sorpresa è stata la Honda a vincere per la prima volta nella categoria grazie al portoghese e rookie della Dakar Martim Ventura. Nonostante questo il portoghese non è riuscito a prendere il comando della classifica generale di categoria, dove Michael Docherty mantiene ancora la leadership con un vantaggio di 19 secondi.

Julian D’Agata