F1 | Imola si prepara per ricordare Senna e Ratzenberger: tutti gli eventi in programma

Il 2024 segna i 30 anni dall'infausto GP di San Marino 1994, in cui persero la vita Roland Ratzenberger durante le qualifiche e Ayrton Senna durante la gara. Il trentennale ricade proprio in questo periodo, con l'austriaco che perì il 30 aprile, mentre il tricampione brasiliano venne a mancare il giorno dopo, l'1 maggio. Per ricordare i due piloti prematuramente scomparsi (entrambi a 34 anni), l'Autodromo e il Comune di Imola organizzeranno una serie di eventi nei prossimi giorni. Ecco l'elenco delle iniziative, sia in pista che in giro per la città.

Gli eventi in autodromo

L'Autodromo di Imola sarà aperto dalle 9 alle 18 per un Open Day con ingresso libero, con tutti gli appassionati che potranno visitare la pista a piedi. Alle 9.30 ci sarà anche un flash mob, anzi, un "Flag Mob", con gli spettatori che potranno omaggiare Senna e Ratzenberger con una camminata, in cui saranno invitati ad indossare i colori della bandiera austriaca (rosso e bianco) e di quella brasiliana (verde e oro).

Il momento clou della giornata sarà però intorno alle 14. Alla Variante del Tamburello, il luogo dell'incidente di Senna, ci sarà la posa dei fiori da parte delle autorità. Saranno presenti il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il Ministro delle Relazioni Estere della Repubblica Federativa del Brasile, Mauro Vieira, il Ministro degli Affari Esteri dell’Austria, Alexander Schallenberg, il sindaco di Imola, Marco Panieri, il CEO di Formula One, Stefano Domenicali e il Presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi.

La cerimonia culminerà alle 14.17, orario dell'incidente di Senna nel corso del settimo giro del Gran Premio, quando verrà dedicato un minuto di silenzio al pilota brasiliano. Subito dopo, la delegazione si sposterà verso la Variante Villeneuve, teatro dell'incidente di Ratzenberger, per posare i fiori dedicati al pilota austriaco. Anche questi eventi saranno con ingresso gratuito senza necessità di prenotare.

Nel pomeriggio le attività si sposteranno nella sala stampa di Imola. Alle 16.30 ci sarà la proiezione di un estratto del documentario di Peter Levay dedicato a Ratzenberger, mentre a seguire ci sarà la presentazione del libro di Franco Nugnes “Senna. Le Verità”. Sarà possibile accedere a questi eventi gratuitamente, ma fino ad esaurimento posti, e senza possibilità di prenotazione.

Sempre in autodromo, presso il museo "Checco Costa", ci sarà un'esposizione di Memorabilia sia di Senna che di Ratzenberger, dalle 9 alle 18. Uscendo dal museo sarà possibile vivere la cosiddetta “Senna Experience”, partendo dal murale del campione brasiliano fuori dal museo, fino a recarsi al Memoriale Senna, passando attraverso il parco delle Acque Minerali.

L'autodromo di Imola mercoledì 1 maggio ospiterà una serie di eventi per commemorare Senna e Ratzenberger

Gli eventi nella città di Imola

Ma non sarà soltanto il circuito ad animarsi per commemorare i due piloti scomparsi. Già il 30 aprile in città ci saranno due eventi: presso la Biblioteca Comunale, alle 20.30 ci sarà la presentazione del libro "Ayrton Senna: occhi feroci, occhi bambini" di Giulia Toninelli. Lo stesso giorno, alle 18.30, presso l'Hotel Castello, ci sarà la presentazione con firmacopie dell'edizione ampliata del libro “Suite 200”, di Giorgio Terruzzi, con presenza dell'autore. Sempre martedì, e poi mercoledì, dalle 11 alle 16, la Suite 200 dello stesso albergo sarà aperta al pubblico per una visita gratuita.

Il primo maggio, poi, presso il museo “San Domenico”, dalle 12.30 alle 22.30, ci sarà la mostra fotografica “Ayrton Senna - Imola 1994-2024. Fotografie di Angelo Orsi e Mirco Lazzari”. Presso il Palazzo Vacchi (alla sede del Confartigianato), dalle 10 alle 22, ci sarà poi un'altra mostra fotografica, “IMOLAYRTON”, di Marco Isola. Alla Salannunziata, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 sarà poi possibile vedere il nuovo murale dedicato a Senna, realizzato da Stefano Pierotti, già autore del monumento dedicato ad Ayrton posto al Tamburello. Il murale resterà di proprietà del Comune di Imola, ma fino al 19 maggio sarà possibile ammirare, sempre presso la Salannunziata, una mostra fotografica ad opera di Vinicio Dall'Ara, che ripercorre passo dopo passo tutte le fasi della realizzazione del suddetto monumento.

Per gli appassionati di fumetti e manga, presso l'ex bar Bacchilega ci sarà l'evento “Senna: tra Manga, comics e realtà”. Alle 21 poi, al teatro “Ebe Stigiani”, si svolgerà l'evento intitolato “La notte di Senna” , con la lettura di un monologo tratto dal libro ”Perdere Senna", di Giorgio J. Squarcia. Il monologo sarà letto dall'attore Stefano Fresi, accompagnato da una band di cinque elementi e da una cantante. L'evento è gratuito, ma per partecipare è necessario prenotare QUI. Infine, per chi volesse tirare fino a notte fonda, presso la discoteca “Al Parco", nel parco delle Acque Minerali, fino alle 3 ci sarà il “Brazilian aperitif” con una serata tutta dedicata al Brasile, dalla musica ai sapori.

Tutte le info potete trovarle sul sito del Comune di Imola o su ayrton-senna.it

Alfredo Cirelli