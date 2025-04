Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 05/06 aprile

Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!

Barcellona sarà protagonista con la prima tappa dell'European Le Mans Series e della Michelin Le Mans Cup. Da Donington Park scatterà la stagione del British GT Championship, mentre da Phillip Island non perdetevi l'opening round del GT World Challenge Australia Powered by AWS.

Le dirette di sabato 05 aprile

05.35 | GT4 Australia - Phillip Island race-1

6.50 | GT World Challenge Australia Powered by AWS - Phillip Island race-1

Ore 9.00 | Ligier European Series - Barcellona race-1

Ore 11.50 | Porsche Carrera Cup France - Barcellona qualifiche

Ore 12.15 | Michelin Le Mans Cup qualifiche - Barcellona

Ore 13.55 | Ligier European Series - Barcellona race-2

Ore 15.30 | European Le Mans Series - 4h Barcellona qualifiche

Ore 16.50 | British GT Championship - Donington Park qualifiche

Ore 17.00 | Porsche Carrera Cup France - Barcellona race-1

Ore 18.20 | Michelin Le Mans Cup - Barcellona

Le dirette di domenica 06 aprile

02.30 | GT4 Australia - Phillip Island race-1

04.45 | GT World Challenge Australia Powered by AWS - Phillip Island race-2

Ore 9.00 | Porsche Carrera Cup France - Barcellona race-2

Ore 12.00 | European Le Mans Series - 4h Barcellona

Ore 13.45 | British GT Championship - Donington Park