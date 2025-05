WRC | Rally Portogallo, sabato: Ogier e Toyota balzano in vetta

Ott Tanak cede a Sébastien Ogier il primato del Rally Portogallo 2025 dopo un sabato ricco d'azione. La Hyundai dell'estone precede si inchina alla Toyota del francese dopo la 17ma tappa per problemi tecnici, il francese ringrazia e balza al comando con oltre 20 secondi di margine su Rovanperä.

Rally Portogallo, Ogier all'attacco

Sébastien Ogier, unica alternativa alla leadership di Ott Tanak, ha iniziato ad attaccare la prima Hyundai i20 N Rally1 presente in classifica. Il nativo di Gap si è imposto nella SS12 (Vieira do Minho 1 - 17.69 km) e nella SS13 (Cabeceiras de Basto 1 - 19.91 km) riducendo il ritardo da 7 a 2 secondi.

Il pluricampione del mondo ha messo pressione all'estone, vittima di una foratura al posteriore nel corso della SS13. Tanak ha saputo chiudere la speciale, ma ha dovuto cedere altri importanti decimi al temibile rivale.

Attardati gli altri con Kalle Rovanperä e Takamoto Katsuta in lotta per un posto sul podio virtuale a 30 secondi dalla prima piazza. Segnali positivi anche da Thierry Neuville (Hyundai), saldamente in Top5 e non troppo lontano dalle Toyota GR Yaris Rally1 del finnico e del giapponese.

Tanak risponde presente!

La risposta di Hyundai è arrivata nel corso della SS14 (Amarante 1 - 22.10 km), segmento dominato da Tanak. L'ex campione del mondo ha chiuso con 9 secondi di margine nei confronti di Sébastien Ogier, il 37enne nativo Kärla si è riportato di forza in cima alla graduatoria scongiurando il sorpasso del francese di Toyota.

Rovanperä si è parallelamente confermato terzo su Katsuta, Neuville e Sami Pajari. Il rookie finnico ha tenuto testa a Evans, in difficoltà sin dalla giornata di ieri in cui ha pagato a caro prezzo il ruolo di ‘battistrada’.

Ott Tanak - Rally Portogallo 2025 - Credits: Hyundai Motorsport

Rally Portogallo: Tanak sempre leader fino alla 17ma prova…

Il pomeriggio, composto da quattro speciali totali, non ha cambiato la narrazione del Rally Portogallo 2025. Tanak ha mantenuto un constante margine su Ogier, lo scarto tra i due resta di una decina di secondi alla vigilia delle ultime sei speciali.

Il film di un sabato perfetto è cambiato radicalmente in occasione della 17ma speciale (Amarante 2 - 22.10 km). Un problema al servosterzo ha infatti limitato Tanak che improvvisamente si è trovato ad oltre trenta secondi dalla prima piazza.

Ogier ha ereditato il primato con 26 secondi di margine nei confronti di Rovanperä. Il #8 di Hyundai è precipitato in terza piazza davanti a Neuville, abile nel corso della giornata ad annullare il ritardo su Katsuta.

Niente da fare, invece, per Evans che resta in 7ma posizione alle spalle del compagno di squadra Pajari. Invisibili anche oggi le Ford Puma M-Sport, mentre è da citare Oliver Solberg che con la propria Toyota GR Yaris Rally2 mantiene il controllo della classe Rally2 con ben 50 secondi di scarto sulla Skoda Fabia RS Rally2 di Gus Greensmith.

Mancano ancora sei speciali da disputare. Il programma scatterà con la SS19 (Paredes 1 - 16.09 km) che precederà la SS20 Felgueiras 1 - 8.81 km e SS21 (Fafe 1 - 11.18 km). Il programma nella sua interezza verrà ripetuto nella sua interezza successivamente.

Luca Pellegrini