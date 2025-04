Lamborghini Super Trofeo | Il 2025 scatta dal Paul Ricard

Il Lamborghini Super Trofeo Europe approda sul circuito del Paul Ricard, che questo fine settimana (11-13 aprile) dà ufficialmente il via alla nuova stagione. La serie continentale inaugura la sua diciassettesima edizione, riconfermando numeri e qualità. Sei appuntamenti, cinque in abbinamento negli stessi week-end con il GT World Challenge Europe, 12 gare in totale ed una formula ormai ben collaudata sono i principali ingredienti del campionato monomarca riservato alle vetture della Casa di Sant'Agata Bolognese, che in Francia arriva con uno schieramento di 34 Huracán Super Trofeo EVO2.

Dopo un anno di assenza, il Lamborghini Super Trofeo Europa fa il suo ritorno sui 5,842 km del tracciato di Le Castellet per la quattordicesima volta dal 2009. Tante le novità in questo primo round, che vedrà in pista 52 piloti di 21 nazionalità, 16 esordienti e 15 differenti team.

Lamborghini Super Trofeo: pieno di rookie nella classe Pro

Cercasi l'erede di Amaury Bonduel, che ha conquistato il titolo Pro 2024 con la BDR Competition, squadra che sarà presente al via con la coppia formata dal francese Lucas Valkre e dal belga Kai Rillaerts (18 anni). Fra i nuovi arrivi c'è Giacomo Pedrini, che ha solo 16 anni e il quale debutterà nella maggiore classe su una delle vetture della Target Racing assieme al suo coetaneo Patrik Fraboni. Il team capitanato da Roberto Venieri punta in alto anche con Guido Luchetti, alla sua seconda stagione consecutiva nel Lamborghini Super Trofeo Europa. Altro binomio di riferimento è quello della VSR formato dal transalpino Paul Levet e dal malese Adam Putera (classe 2006), quest'ultimo alla sua prima apparizione assoluta nella serie.

Occhi puntati su Enzo Geraci, che lo scorso novembre è risultato il migliore dei piloti partecipanti alla selezione del Super Trofeo Junior svoltasi sul circuito spagnolo di Jerez de la Frontera nel contesto dello Young Driver Programs shootout di Lamborghini Squadra Corse. Il francese, subito tra i protagonisti nel primo appuntamento del Lamborghini Super Trofeo North America che si è disputato sul tracciato di Sebring a metà marzo, si darà il cambio con il giovane ceco Josef Knopp (campione 2024 dell'Adac GT4 Germany) su una vettura dell'Oregon Team. Con la stessa squadra faranno il loro debutto Rosario Messina ed il polacco Gustaw Wisniewski.

Tre vetture per la Leipert Motorsport, che schiera un equipaggio del tutto inedito formato dal danese Silas Loven Rytter e dal sudafricano Anthony Pretorius. Su una seconda Huracán Super Trofeo EVO2 del team tedesco si alterneranno lo svizzero Pablo Schumm e la francese Lola Lovinfosse, 19 anni compiuti a ottobre e unica lady al via. I due svedesi Calle Bergman e Månz Thalin si daranno il cambio sulla terza macchina.

Con Rexal Villorba Corse si ripresenterà per il secondo anno Benedetto Strignano. Francesco Turzo fa il proprio esordio con DL Racing. GT3 Poland affida una vettura al polacco Adrian Lewandowski, mentre la Uniq Racing ha riconfermato il suo connazionale Jerzy Spinkiewicz.

Foto. Lamborghini Squadra Corse

Lamborghini Super Trofeo: Pro-Am nel segno dell'esperienza

Tra i team di riferimento nelle ultime stagioni, la BDR Competition guarda anche alla classe Pro-Am e lo fa con i francesi Dimitri Enjalbert e Anthony Nahra, che avevano già fatto coppia fissa lo scorso anno. Altro equipaggio consolidato è quello della ASR, che vede ancora il serbo Miloš Pavlović (campione Pro 2014) alternarsi con l'italiano Alessio Ruffini. Altro pilota di grande esperienza è il belga Renaud Kuppens, chiamato a darsi il cambio su una Huracán Super Trofeo EVO2 del team Boutsen VDS con il giovane francese Hugo Bac, al proprio esordio nel campionato continentale.

Rientri eccellenti nella classe Am

Sono dieci gli equipaggi al via nella classe Am, che vede anche due rientri eccellenti. Dopo un paio di anni di stop, Raffaele Giannoni si ripresenterà al via con il team Target Racing. Ritorno alle origini anche per il campione Pro-Am 2022 Massimo Ciglia, che dopo una parentesi nel Campionato Italiano Gran Turismo rinnova l'impegno con l'Oregon Team per darsi il cambio alla guida con Pietro Perolini.

Attenzione a Piergiacomo Randazzo e Stéphane Tribaudini, con VSR pronti a difendere il titolo conquistato la scorsa stagione. Titolo che vorrebbe riportare a casa Claude-Yves Gosselin (Rexal Villorba Corse) dopo essersi laureato campione della stessa classe nel 2021. Tutto invariato per i belgi Rodrigue Gillion e Stéphane Lemeret, che continueranno a fare coppia fissa con la CMR. Due le vetture della BDR Competition, che punta sul messicano Alfredo Hernández Ortega ed il binomio composto dagli altri due belgi Nigel Bailly e Serge Doms. Rientro anche per Seweryn Mazur (GT3 Poland), mentre la DL Racing è pronta a schierare una vettura per Philip Tang e una seconda Lamborghini per la coppia Chi Chung Chan-Ka Hing Tse.

Foto. Lamborghini Squadra Corse

Confronto tra titani nella Lamborghini Cup

Nella Lamborghini Cup confronto tra titani, con Shota Abkhazava intenzionato con la ART-Line a difendere lo scettro ottenuto lo scorso anno nella stessa classe, aggiungendolo a quelli conquistati nel 2015 (Am) e 2019 (Pro-Am). Da parte loro Luciano e Donovan Privitelio, nell'ordine padre e figlio, con la Rexal Villorba Corse ambiscono a riappropriarsi della corona conquistata nel 2023. Stesso team per Karim Ojjeh, mentre con Oregon Team farà il proprio debutto il brasiliano Adalberto Baptista.

Si rinnova l'impegno con ASR di Paolo Biglieri e Petar Matić. L'americano Gerhard Watzinger (Leipert Motorsport) ed il tedesco Holger Harmsen (GT3 Poland) completano lo schieramento.

Il programma

Venerdì 11 aprile, a partire dalle ore 9.00 e 16.30, sono in programma le due sessioni di prove libere della durata di 60 minuti ciascuna. Sabato, alle 10.50, inizieranno le qualifiche suddivise su due turni di 20 minuti, mentre la prima delle due gare di 50 minuti con la sosta ai box obbligatoria (60 secondi di stop minimo imposto, che diventano 63 nel caso di equipaggi formati da un singolo pilota) scatterà alle 16.20. Gara 2 prenderà il via domenica alle 12.05. Entrambe le gare verranno trasmesse in live streaming sul canale YouTube di Lamborghini Squadra Corse ed in tv su Sky Sport.