F1 | GP Brasile, qualifiche: la pioggia ferma il Circus, tutto rimandato a domani

La pioggia torrenziale abbattutasi sull’Autodromo Josè Carlos Pace di Interlagos non ha concesso lo svolgimento delle qualifiche del Gran Premio del Brasile di F1. La griglia di partenza del GP verrà stabilita nella mattinata di domani, come previsto dal regolamento in casi come questi. Non si dovesse disputare la sessione, sarà a discrezione del Direttore di Gara la decisione su quale sarà l’ordine di avvio.

La lunga attesa, poi la decisione definitiva

La pioggia battente aveva iniziato a bagnare il tracciato paulista circa mezz’ora prima del semaforo, e in pochi minuti ha completamente riempito la pista. Il nuovo asfalto, pieno di bump nonostante sia appena stato steso, non ha certo favorito il defluire dell’acqua, anche a causa dell’intensità della perturbazione che si è abbattuta su San Paolo.

A 15 minuti dall’inizio della sessione, la FIA ha comunicato che le qualifiche sarebbero iniziate in ritardo, non comunicando però nessun orario, attendendo forse un miglioramento delle condizioni. Miglioramento che, in realtà, non c’è mai stato, e l’asfalto è rimasto completamente bagnato. Dopo vari aggiornamenti e ritardi, la decisione presa dagli stewards era stata quella di far disputare la sessione con un’ora di ritardo, a partire dalle 16:00 locali. L’intensità della pioggia, però, è ulteriormente aumentata proprio a ridosso dell’orario previsto per l’inizio, andando a bloccare e ritardare ulteriormente tutte le procedure previste. Dopo qualche minuto, la decisione definitiva: sessione sospesa.

I possibili scenari

Da regolamento, la sessione di qualifica del GP del Brasile è rimandata a domani, nella mattinata brasiliana. Le previsioni, al momento, sembrerebbero essere abbastanza positive per quanto riguarda quella porzione di giornata brasiliana, mentre nel pomeriggio è previsto un ulteriore peggioramento che potrebbe portare ad una gara bagnata. Ma, lo sappiamo: le previsioni sono quelle che sono, e oggi in teoria non era previsto nessun tipo di precipitazione. Per cui, occorre andarci cauti.

Nel caso la pioggia dovesse cadere anche nella mattinata di domani, se ci trovassimo in un weekend “normale”, non Sprint, per intenderci, la griglia di partenza sarebbe stabilita dall’ordine di arrivo dell’ultima sessione di prove libere disputata. Nel caso di weekend con Sprint Race, però, la situazione è diversa, e sarà a discrezione del direttore di gara Niels Wittich andare a stabilire con quale ordine partire, se quello scaturito al termine della gara veloce oppure delle qualifiche sprint.

Per ora, comunque, tutto resta rinviato alla giornata di domani, in attesa di capire quale sarà l’orario ufficiale della qualifica del GP del Brasile F1.

Nicola Saglia