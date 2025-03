IMSA | La ‘36 ore della Florida’ si conclude a Sebring. Porsche per il bis?

Dopo una breve pausa e l’emozionante Rolex 24 at Daytona torna con la 12h di Sebring l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2025. GTP, LMP2, GTD PRO e GTD saranno protagoniste in vista della più antica competizione di durata americana, valida nuovamente anche per la Michelin Endurance Cup.

Benvenuta Aston Martin

La 12h Sebring 2025 segna il debutto ufficiale in North America dopo aver disputato la 1812km di Lusail valida del FIA World Endurance Championship per l’Aston Martin Valkyrie LMH. Heart of Racing porterà in pista per la prima volta un’Hypercar nel noto campionato americano che sino ad ora aveva accolto solamente LMDH.

Il prototipo caratterizzato da un motore V12 con in azione con Alex Riberas/Ross Gunn/Roman De Angelis. Tutti i piloti hanno gareggiato con Heart of Racing in GTD PRO ed in GTD, i protagonisti citati hanno militato anche nell’ultima Rolex 24, non riuscendo però ad ottenere nessun risultato di spicco.

Credits: Aston Martin

Porsche parte da favorita dopo aver siglato la 20ma Rolex 24 della propria storia con la 963 #7 di Felipe Nasr/Nick Tandy/Laurens Vanthoor. Il costruttore tedesco prova a confermarsi tra gli avvallamenti di Sebring nella speranza di non ripetere quanto accaduto due anni fa quando, in occasione della battaglia finale, entrambe le unità ufficiali finirono contro le barriere insieme all’Acura #10 Wayne Taylor Racing.

Il marchio teutonico non vince nella classe regina dal 2008 quando trionfarono Timo Bernhard/Romain Dumas/Emmanuel Collard sempre con un prototipo schierato dal team Penske. Il ‘Capitano’ avrà ovviamente anche una seconda 963 titolare, nuovamente affidata a Mathieu Jaminet/Matt Campbell/Kevin Estre .

Cadillac tenta di rifarsi dopo una Rolex 24 difficile. La #10 WTR è infatti stata l’unica V-Series.R a tagliare il traguardo, Filipe Albuquerque/Ricky Taylor/Will Stevens non sono però mai stato in grado di lottare per il primato contro Acura, BMW ed Acura. General Motors ha ottenuto a Sebring la prima affermazione in GTP nel 2023 con Whelen Engineering, mentre WTR ha festeggiato dodici mesi fa con l’attuale vettura #40 di Colton Herta/Jordan Taylor/Louis Delétraz.

Acura ci riprova, invece, con Meyer Shank Racing, il costruttore giapponese punterà ancora una volta su Renger van der Zande/Nick Yelloly/Kakunoshin Ohta #93 e Tom Blomqvist/Colin Braun/Scott Dixon #60.

Occhi puntati in GTP anche su BMW M Team RLL con Dries Vanthoor/Phillip Eng/Kevin Magnussen #24 e Sheldon van der Linde/Marco Wittmann/Robin Frijns #25. Dopo la pole a Daytona le due BMW M Hybrid V8 inseguono l’ipotetica terza affermazione nella Michelin Endurance Cup ed in generale nell’IMSA WTSC dopo quanto ottenuto a Watkins Glen ed a Indianapolis. Attenzione quindi alle due BMW ufficiali dopo l’ottimo ritmo mostrato nel ‘World Center of Racing’ a fine gennaio.

Tra le GTP è attesa anche la Lamborghini SC63 di Mirko Bortolotti/Daniil Kyvat/Romain Grosjean. Primo anno d’attività per il prototipo tricolore che a Daytona ha dovuto ritirarsi dopo poco più di sessanta minuti. La speranza è quella di migliorare a Sebring, percorso completamente differente.

12h Sebring Tower Motorsport a caccia di vendetta in LMP2

Tower Motorsport ci riprova dopo aver ottenuto per qualche ora la vittoria a Daytona con John Farano/Sébastien Bourdais/Sebastian Alvarez/Job van Uitert. La squadra canadese, squalificata nel post gara, ritorna a Sebring dopo la straordinaria impresa del 2023 quando oltre al successo di classe arrivò anche il podio overall alle spalle delle migliori due GTP.

Cercano una rivincita dopo la Rolex 24 tutti gli altri a partire da AO Racing #99 (PJ Hyett/Dane Cameron/Christian Rasmussen) ed AF Corse #88 (Luis Perez Companc/Nicklas Nielsen/Matthieu Vaxiviere) , out nel finale a gennaio per due problemi tecnici.

Occhi puntati ovviamente tra i ‘Bumps di Sebring’ a United Autosports e Riley, squadre rispettivamente in prima e seconda piazza traguardo nella Rolex 24 con Dan Goldburg/Paul Di Resta/James Allen/Rasmus Lindh #22 e Gar Robinson/Felipe Fraga/Josh Burdon/Felipe Massa #75. Ricordiamo che United Autosports ha ottenuto la seconda gioia assoluta nell’IMSA WTSC, la compagine anglo-americana non era mai riuscita a trionfare nella Michelin Endurance Cup prima del 2025.

Ford vs Corvette in GTD PRO?

Ford ha ottenuto a Daytona la prima affermazione globale con la Mustang GT3 battendo la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #3 ufficiale nel finale. La battaglia è stata incredibile tra i due marchi americani che si sono contesi il trionfo anche contro la BMW M4 GT3 EVO #1 Paul Miller Racing.

Corvette Racing è storicamente l’auto da battere in quel di Sebring, in azione con le due unità targate Pratt Miller Racing avremo come sempre Antonio Garcia/Alexander Sims/Daniel Juncadella #3 e Nicky Catsburg/Tommy Milner/Nico Varrone #4.

Cerca un riscatto la Porsche 992 GT3-R #77 AO Racing del campione in carica Laurin Heinrich. Il tedesco, in seguito ad una rottura dopo un contatto nel finale della Rolex 24, non è riuscito a contendersi il successo nell’opening round, ‘Rexy’ farà in affidamento come a gennaio anche su Klaus Bachler ed Alessio Picariello.

Un anno fa vinse la Lexus RC F GT3 #14 Vasser Sullivan davanti alla Ferrari 296 GT3 #62 Risi Competizione. Le due auto citate, la seconda non è presente ai nastri di partenza, ma di fatto è stata rimpiazzata dall’unità schierata da DragonSpeed, inseguono un risultato di prestigio per provare a scordare velocemente una Daytona difficile. Occhi puntati anche in casa Lamborghini con Pfaff Motorsports e la coppia full-time composta da Marco Mapelli ed Andrea Caldarelli.

Credits: Ford Performance

12h Sebring GTD, Mercedes vuole la rivincita

Per un problema all’acceleratore nelle prime fasi di gara, la Rolex 24 non ha sorriso alla Mercedes AMG GT3 EVO #57 Winward Racing. L’auto che ha dominato il campionato 2024 imponendosi in GTD a Daytona ed a Sebring riparte dal secondo round con il chiaro intento di rifarsi.

Russell Ward/Phillip Ellis/Indy Dontje rappresenteranno a Sebring la compagine texana, mentre per Mercedes ritroveremo ancora una volta anche Kenton Koch/Seth Lucas/Maxi Goetz (Korthoff Competition Motors #32) e Dan Knox/Scott Andrews/Eric Filgueiras (Lone Star Racing #80).

Anche in GTD come in GTD PRO ci si aspetta un riscatto dalle varie Ferrari e dalla Lexus #12 Vasser Sullivan, mentre vedremo come si comporterà il team AWA dopo il trionfo a Daytona con Orey Fidani/Matt Bell/Marvin Kirchhöfer/Lars Kern.

Corvette ritroverà in GTD anche DXDT Racing che per l’Endurance Cup ha confermato Alec Udell/Salih Yoluc/Charlie Eastwood, squadra di piloti che non verrà riproposta per le ‘corse Sprint’ dell’IMSA WTSC 2025.

Mercedes ha primeggiato in GTD nel 2024 prendendo il testimone da Paul Miller Racing BMW (2023), Cetilar Racing Ferrari (2022) e Pfaff Motorsports Porsche (2021). Vedremo se nel 2025 un nuovo brand si unirà alla lista che nella storia ha visto al top anche Lamborghini.

La Mobil 1 Twelve Hours of Sebring sarà proposta live come sempre su YouTube (canale IMSA) oppure sul sito IMSA.com attraverso la piattaforma IMSA.TV. Green flag sabato 15.10, orario italiano.

Luca Pellegrini