Formula Regional | Misano: primo centro per De Palo, Giltaire leader in campionato

Parla italiano il round di apertura della stagione 2025 di Formula Regional. A conquistare il successo a Misano nella prova inaugurale è infatti stato il romano Matteo De Palo, capace di imporsi al volante della monoposto del team Trident. Nella seconda gara è invece stato Evan Giltaire a guidare il gruppo sin dall'inizio, pur dovendo fare i conti per ben tre volte con l'ingresso della Safety Car.

Gara-1: subito fuori Slater, De Palo domina

La prima manche di Misano è iniziata subito con un colpo di scena, visto che Tim Gerhards non è riuscito a partire nel giro di formazione ed è stato costretto al ritiro. Alla partenza, Matteo de Palo è scattato bene e si è subito portato al fianco del poleman Freddie Slater, per superarlo alla prima curva e portarsi in testa alla gara. Slater è stato quindi tamponato da Jin Nakamura, con entrambi piloti che sono finiti in testacoda causando l’ingresso della Safety Car. I due sono quindi stati costretti al ritiro, con i commissari che hanno in seguito deciso di penalizzare Nakamura di quattro posizioni sulla griglia di partenza nella seconda manche.

Alla ripresa della gara, De Palo ha dettato il proprio ritmo, mentre nelle retrovie Enzo Deligny ha attaccato Nandhavud Bhirombhakdi e Jack Beeton è stato autore di un sorpasso da manuale su Kanato Le, con l’australiano autore di una bella mossa che ha sorpreso il rivale.

La gara è proseguita con la bagarre che ha visto Rashid Al Dhaheri cercato a più riprese di attaccare la seconda posizione di Giltaire, ma con il francese che si è difeso egregiamente fino alla bandiera a scacchi. De Palo ha quindi conquistato facilmente il suo primo successo nella categoria, con Rashid Al Dhaheri e Giltaire a completare il podio. Pedro Clerot ha conquistato la quarta piazza, precedendo nell'ordine Kato, Beeton e Bedrin, con Yamakoshi, Bohra e Deligny a completare la Top-10.

Gara-2:

La seconda manche della Formula Regional ha visto la vittoria di Giltaire, che ha guidato con fermezza e sangue freddo una gara contrassegnata dall’ingresso in ben tre occasioni della Safety Car. Alla partenza, Giltaire è riuscito a mantenere la prima posizione inseguito da Slater e De Palo, con il francese che ha tentato da subito di imporre il proprio ritmo, mentre al termine del primo giro è arrivato il ritiro di Kulkarni, rientrato ai box.

La prima Safety Car è entrata in gioco quando Giovanni Maschio ha perso il controllo della propria vettura in uscita dall'ultima curva, andando ad urtare violentemente contro il muretto box all'interno. Dopo il rientro della vettura di sicurezza, Giltaire è riuscito a mantenere la testa della gara, con Slater sempre più minaccioso che ha iniziato a farsi vedere negli specchietti del francese.

La gara è stata poi nuovamente neutralizzata quando, al nono giro, Gowda ha commesso un errore alla curva del Tramonto, innescando un contatto con Bohra e Al Dhaheri. Il pilota emiratino è riuscito a rientrare ai box per poi ripartire, mentre il britannico è stato costretto a ritirarsi dalla gara. Dopo il rientro ai box della Safety Car, a 5' dalla fine è avvenuto l’ultimo incidente di una manche travagliata che ha coinvolto Gerhands e Rinicella, con entrambi i piloti costretti al ritiro.

Dopo il rientro della Safety Car, Giltaire si è difeso per due tornate da Slater, mentre De Palo ha fatto altrettanto con Deligny. Giltaire ha vinto così una gara movimentata, balzando in testa al campionato con 43 punti, mentre Slater e De Palo hanno completato il podio. Dopo la sfida di Misano, prossimo round della Formula Regional andrà in scena a Spa Francorchamps nel weekend del 16-18 Maggio.