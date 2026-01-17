FRMEC | Abu Dhabi, Gara 1: Abkhazava subito vincente a Yas Marina

La Formula Regional Middle East 2026 si è aperta a Yas Marina con una gara ordinata, lineare e ricca di indicazioni per il resto del weekend. Il primo successo stagionale è andato a Alexander Abkhazava, capace di imporsi nella gara inaugurale grazie a una prova solida e senza errori. Il 19enne georgiano ha dimostrato immediatamente di essere competitivo, mettendo in mostra un ritmo da vertice già nella prima uscita ufficiale della stagione.

Una vittoria costruita sul controllo

Scattato dalla pole position, Abkhazava ha gestito la gara con grande lucidità. Nei 17 giri previsti non ha mai perso il controllo della situazione, mantenendo un passo costante e senza concedere reali opportunità agli inseguitori. Una vittoria costruita più sulla continuità che sull’aggressività, segno di una maturità tecnica e mentale già ben definita.

Al Dhaheri sempre vicino, ma senza affondi

Alle spalle del vincitore ha chiuso Rashid Al Dhaheri, autore di una gara estremamente regolare. L’emiratino del team R-Ace è rimasto costantemente a ridosso della vettura di testa, senza però riuscire a costruire un attacco concreto. Il secondo posto finale, a meno di mezzo secondo, rappresenta comunque un risultato importante e incoraggiante dopo una stagione 2025 non particolarmente brillante.

Popov capitalizza al meglio il debutto

Il terzo gradino del podio è andato a Maksimilian Popov, al debutto nella categoria con Trident. Il pilota bulgaro, reduce da due stagioni nella F4 italiana, ha confermato quanto di buono visto in qualifica, mantenendo la posizione per tutta la gara. Pur non avendo il passo per inserirsi nel duello di vertice, Popov è stato bravo a gestire il proprio ritmo e a difendersi dagli attacchi alle spalle.

Nakamura e Kato guidano gli inseguitori

Ai piedi del podio ha chiuso Kean Nakamura, uno dei rookie più attesi, che ha portato la Mumbai Falcons al quarto posto. Il campione italiano di F4 ha mostrato solidità e costanza, pagando però un leggero gap dai primi tre. Quinta posizione per Taito Kato (ART), autore di una gara pulita e priva di sbavature, nella quale ha massimizzato il potenziale a disposizione.

Powell protagonista nella parte centrale

Tra i protagonisti della zona centrale della classifica si segnala Alex Powell, sesto al traguardo con Pinnacle. Il pilota statunitense ha regalato al proprio team uno dei migliori risultati di giornata ed è stato protagonista di uno dei pochi sorpassi nelle posizioni di vertice, riuscendo a superare Alex Ninovic (Rodin) nel corso della gara.

La top 10 è stata completata da Christian Ho (MP Motorsport), Maxim Rehm e Miguel Costa, tutti autori di una prova regolare e senza errori. I distacchi contenuti testimoniano un gruppo molto compatto, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza nelle prossime gare del weekend.

Un solo ritiro e gara senza colpi di scena

Gara lineare anche sul fronte degli incidenti: un solo ritiro da segnalare, quello di Alceu Feldmann, costretto allo stop dopo un errore in frenata e il conseguente contatto con le barriere.

Pos | Pilota | Team | Distacco / Giri

1 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | 17 giri

2 | Rashid Al Dhaheri | R-Ace | +0"443

3 | Maksimilian Popov | Trident | +2"975

4 | Kean Nakamura | Mumbai Falcons | +3"835

5 | Taito Kato | ART | +6"990

6 | Alex Powell | Pinnacle | +8"573

7 | Alex Ninovic | Rodin | +9"583

8 | Christian Ho | MP Motorsport | +10"153

9 | Maxim Rehm | Rodin | +13"898

10 | Miguel Costa | RPM | +14"647

11 | Reza Seewooruthun | Rodin | +16"823

12 | Andrija Kostic | Trident | +19"070

13 | Artem Severiukhin | G4 Racing | +19"464

14 | Jan Przyrowski | RPM | +19"936

15 | Salim Hanna | Mumbai Falcons | +20"651

16 | Francisco Macedo | Van Amersfoort | +21"633

17 | Zhenrui Chi | CL Motorsport | +23"981

18 | Michael Belov | CL Motorsport | +24"937

19 | Kai Daryanani | Trident | +26"194

20 | Andrea Dupé | G4 Racing | +28"331

21 | Gerrard Xie | R-Ace | +28"788

22 | Kabir Anurag | ART | +31"124

23 | Dion Gowda | Van Amersfoort | +32"559

24 | Yuki Sano | R-Ace | +33"933

25 | Giovanni Maschio | RPM | +36"151

26 | Jules Roussel | G4 Racing | +36"423

27 | Enea Frey | CL Motorsport | +37"247

28 | August Raber | Pinnacle | +38"136

29 | Matteo Giaccardi | ART | +39"065

30 | Yuhao Fu | Van Amersfoort | +39"207

31 | Sebastian Wheldon | Mumbai Falcons | +1'31"375

Vincenzo Buonpane