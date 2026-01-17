FRMEC | Abu Dhabi, Gara 1: Abkhazava subito vincente a Yas Marina
Il georgiano di MP Motorsport conquista la gara inaugurale davanti ad Al Dhaheri e Popov
La Formula Regional Middle East 2026 si è aperta a Yas Marina con una gara ordinata, lineare e ricca di indicazioni per il resto del weekend. Il primo successo stagionale è andato a Alexander Abkhazava, capace di imporsi nella gara inaugurale grazie a una prova solida e senza errori. Il 19enne georgiano ha dimostrato immediatamente di essere competitivo, mettendo in mostra un ritmo da vertice già nella prima uscita ufficiale della stagione.
Una vittoria costruita sul controllo
Scattato dalla pole position, Abkhazava ha gestito la gara con grande lucidità. Nei 17 giri previsti non ha mai perso il controllo della situazione, mantenendo un passo costante e senza concedere reali opportunità agli inseguitori. Una vittoria costruita più sulla continuità che sull’aggressività, segno di una maturità tecnica e mentale già ben definita.
Al Dhaheri sempre vicino, ma senza affondi
Alle spalle del vincitore ha chiuso Rashid Al Dhaheri, autore di una gara estremamente regolare. L’emiratino del team R-Ace è rimasto costantemente a ridosso della vettura di testa, senza però riuscire a costruire un attacco concreto. Il secondo posto finale, a meno di mezzo secondo, rappresenta comunque un risultato importante e incoraggiante dopo una stagione 2025 non particolarmente brillante.
Popov capitalizza al meglio il debutto
Il terzo gradino del podio è andato a Maksimilian Popov, al debutto nella categoria con Trident. Il pilota bulgaro, reduce da due stagioni nella F4 italiana, ha confermato quanto di buono visto in qualifica, mantenendo la posizione per tutta la gara. Pur non avendo il passo per inserirsi nel duello di vertice, Popov è stato bravo a gestire il proprio ritmo e a difendersi dagli attacchi alle spalle.
Nakamura e Kato guidano gli inseguitori
Ai piedi del podio ha chiuso Kean Nakamura, uno dei rookie più attesi, che ha portato la Mumbai Falcons al quarto posto. Il campione italiano di F4 ha mostrato solidità e costanza, pagando però un leggero gap dai primi tre. Quinta posizione per Taito Kato (ART), autore di una gara pulita e priva di sbavature, nella quale ha massimizzato il potenziale a disposizione.
Powell protagonista nella parte centrale
Tra i protagonisti della zona centrale della classifica si segnala Alex Powell, sesto al traguardo con Pinnacle. Il pilota statunitense ha regalato al proprio team uno dei migliori risultati di giornata ed è stato protagonista di uno dei pochi sorpassi nelle posizioni di vertice, riuscendo a superare Alex Ninovic (Rodin) nel corso della gara.
La top 10 è stata completata da Christian Ho (MP Motorsport), Maxim Rehm e Miguel Costa, tutti autori di una prova regolare e senza errori. I distacchi contenuti testimoniano un gruppo molto compatto, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza nelle prossime gare del weekend.
Un solo ritiro e gara senza colpi di scena
Gara lineare anche sul fronte degli incidenti: un solo ritiro da segnalare, quello di Alceu Feldmann, costretto allo stop dopo un errore in frenata e il conseguente contatto con le barriere.
Pos | Pilota | Team | Distacco / Giri
1 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | 17 giri
2 | Rashid Al Dhaheri | R-Ace | +0"443
3 | Maksimilian Popov | Trident | +2"975
4 | Kean Nakamura | Mumbai Falcons | +3"835
5 | Taito Kato | ART | +6"990
6 | Alex Powell | Pinnacle | +8"573
7 | Alex Ninovic | Rodin | +9"583
8 | Christian Ho | MP Motorsport | +10"153
9 | Maxim Rehm | Rodin | +13"898
10 | Miguel Costa | RPM | +14"647
11 | Reza Seewooruthun | Rodin | +16"823
12 | Andrija Kostic | Trident | +19"070
13 | Artem Severiukhin | G4 Racing | +19"464
14 | Jan Przyrowski | RPM | +19"936
15 | Salim Hanna | Mumbai Falcons | +20"651
16 | Francisco Macedo | Van Amersfoort | +21"633
17 | Zhenrui Chi | CL Motorsport | +23"981
18 | Michael Belov | CL Motorsport | +24"937
19 | Kai Daryanani | Trident | +26"194
20 | Andrea Dupé | G4 Racing | +28"331
21 | Gerrard Xie | R-Ace | +28"788
22 | Kabir Anurag | ART | +31"124
23 | Dion Gowda | Van Amersfoort | +32"559
24 | Yuki Sano | R-Ace | +33"933
25 | Giovanni Maschio | RPM | +36"151
26 | Jules Roussel | G4 Racing | +36"423
27 | Enea Frey | CL Motorsport | +37"247
28 | August Raber | Pinnacle | +38"136
29 | Matteo Giaccardi | ART | +39"065
30 | Yuhao Fu | Van Amersfoort | +39"207
31 | Sebastian Wheldon | Mumbai Falcons | +1'31"375
Vincenzo Buonpane