MotoGP | Enea Bastianini e Maverick Viñales scelgono Tech3 per il 2025

Come ampiamente ipotizzabile, le scelte di Ducati hanno dettato i ritmi del mercato MotoGP in ottica 2025. Dopo Borgo Panigale, è KTM a muoversi. La casa austriaca cambia radicalmente la relazione con Tech3 Racing: la squadra di Hervé Poncharal abbandona il marchio GASGAS, tornando in “orange” e firmando due piloti di prim'ordine come Enea Bastianini e Maverick Viñales.

I grandi delusi: Bastianini e Viñales cambiano casa

Enea Bastianini e Maverick Viñales hanno sofferto delle forti delusioni dalle proprie rispettive case. Il pilota di Rimini, nonostante il quarto posto in classifica mondiale, non è mai stato nemmeno considerato per la riconferma nella squadra ufficiale Ducati. Dopo l'infortunio nella Sprint di Portimão 2023, Bastianini ha dovuto rivedere tutti gli obiettivi della stagione, nonostante la vittoria ottenuta nel Gran Premio della Malesia. L'inizio del 2024 è stato in grande crescita per “Bestia”, il quale è stato sfortunato nel trovarsi sotto lo stesso tetto due piloti dal calibro di Jorge Martín e Marc Márquez. Una volta capito che in Ducati non ci sarebbe più stato posto per lui, Bastianini ha giustamente varcato altre opzioni, tra le quali quella di Aprilia. Alla fine, con l'annuncio di Martín a Noale, la scelta è ricaduta su KTM. Nonostante sia nella squadra satellite Bastianini, così come Viñales, avrà a disposizione un pacchetto (ed un contratto, ndr) da pilota ufficiale.

È stato un altro tipo di delusione quello sofferto da Maverick Viñales. Sicuramente la scelta di Aprilia di puntare su Jorge Martín senza nemmeno avvisare quello che sarebbe diventato il nuovo “capitán” ha fatto storcere il naso a Viñales, nonostante Massimo Rivola abbia dichiarato di voler tentare il possibile per tenere il vincitore del Gran Premio delle Americhe all'interno della propria squadra. In KTM, Viñales andrà alla ricerca di un'impresa storica. Dopo essere diventato l'unico pilota dell'era moderna MotoGP a vincere con tre case (Suzuki, Yamaha e Aprilia, ndr), il #12 tenterà di salire sul gradino più alto del podio anche con la RC-16. Come per Bastianini, lo stesso discorso va applicato allo spagnolo: nonostante sia nella formazione Tech3, Viñales avrà a disposizione un pacchetto completamente ufficiale.

Basta GASGAS: KTM si presenta a quattro punte per il 2025

Oltre alla scelta di Enea Bastianini e Maverick Viñales, i vertici di KTM hanno fatto un altro piccolo ma grande passo. Dopo soli due anni, il marchio GASGAS sparirà dalle carene del team di Hervé Poncharal. Il team tornerà a chiamarsi Red Bull KTM Tech3, così come fino al 2022. Scelta quasi obbligata per Pit Beirer, il quale ci tiene a rendere ancora più importante il marchio austriaco, come dimostrano i quattro contratti da piloti ufficiali della prossima stagione. Infatti, oltre a Bastianini e Viñales (ovviamente) anche Brad Binder e Pedro Acosta godranno del supporto della casa madre nel team interno. Beirer ha spiegato così la sua scelta: “La nuova denominazione dice tutto: è tempo di rendere il marchio KTM ancora più forte e non potevamo pensare a soluzione migliore, se non vestire Bastianini e Viñales di arancione Red Bull”.

A prendere parola è anche Nicolas Goyon, team manager del team Tech3: “Siamo orgogliosi di annunciare che Enea e Maverick correranno con i colori KTM nella prossima stagione. Non possiamo dimenticarci che le nostre prime vittorie sono arrivate in arancione. Non possiamo nascondere l'entusiasmo che abbiamo vista la scelta di due piloti così talentuosi che verranno a correre per la nostra squadra”.

Valentino Aggio

