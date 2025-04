NASCAR | Larson 'passeggia' a Bristol

Kyle Larson ha letteralmente dominato la prima delle due competizioni previste per la NASCAR Cup Series in quel di Bristol. Il #5 di Hendrick Motorsports Chevrolet si impone senza problemi controllando la scena per 411 dei 500 giri previsti.

NASCAR: Larson senza rivali

Hendrick Motorsports ha mostrato una superiorità disarmante come accaduto settimana scorsa a Darlington con William Byron. Il #24 era stato battuto nella parte decisiva dell'evento, tradito da una sosta ai box non perfetta che ha inciso negativamente sul risultato finale.

La storia non si è ripetuta nel ‘Colosseo’ di Bristol. L'auto #5 di Larson, dopo aver preso il comando sul teammate Alex Bowman #48, ha siglato entrambi i traguardi volanti prima di gestire al meglio una sfida che di fatto non ha mai avuto caution.

Il 32enne californiano, una volta effettuata l'ultima sosta in regime di green flag, ha controllato ogni ipotetico recupero da parte dei rivali. L'americano ha siglato la 31ma affermazione in carriera, la seconda nella regular season 2025.

Il #5 di Chevy ha preceduto all'arrivo ben tre delle quattro Toyota Camry di Joe Gibbs Racing. Denny Hamlin #11, Ty Gibbs #54 e Chase Briscoe #14 si sono inseriti nell'ordine davanti a Ryan Blaney (Menards/Richmond Water Heaters Ford #12) e William Byron.

Pausa in arrivo per la Cup Series

Settimana prossima la NASCAR Cup Series effettuerà l'unica sosta del proprio calendario da febbraio a novembre in occasione del week-end di Pasqua. Attualmente Larson vanta due affermazioni nella regular season così come Hamlin, mentre ricordiamo che sono ben tre gli acuti della Toyota #20 Joe Gibbs Racing di Christopher Bell.

William Byron (Hendrick #24) ha ottenuto il successo nella Daytona 500 e come già detto si è avvicinato all'obiettivo anche in quel di Darlington, mentre Josh Berry (Woods Brothers Racing Ford Mustang #21) ha fatto la differenza in quel di Las Vegas.

Tutti gli altri restano a guardare prima di un week-end di meritato di riposo, si riprenderà tra meno di 15 giorni dall'iconico Talladega Superspeedway.

Luca Pellegrini