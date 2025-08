FRECA| Imola: Akshay Bohra vince gara 2, Slater rimane leader

La gara 2 valida per la Formula Regional European Championship by Alpine ha trovato il proprio vincitore in Akshay Bohra (R-ACE GP). Sul circuito di Imola, il pilota indiano trionfa davanti al leader del campionato Freddie Slater (Prema), e al compagno di squadra Enzo Deligny, vincitore della gara di sabato. Con i due secondi posti conquistati nel fine settimana di Imola, Freddie Slater si conferma in testa alla classifica, guadagnando sugli inseguitori.

Bohra vince la sua prima gara in Formula Regional

Akshay Bohra ha vinto gara 2 del round di Imola di Formula Regional. Il pilota indiano ha ottenuto la prima vittoria nella categoria, dominando la corsa dall'inizio alla fine. E tenendo alle spalle un Freddie Slater arrembante, che ha chiuso in seconda posizione. Terzo posto per il compagno di squadra Enzo Deligny, vincitore di gara 1. In un fine settimana d'oro per il team R-ACE GP, che conquista entrambe le gare.

Quarta e quinta posizione per i due piloti di casa Nikita Bedrin (Saintèloc-Racing) e Matteo de Palo, in un fine settimana complicato per il pilota Trident. Sesta piazza per Pedro Clerot (VAR), con Evan Giltaire (ART Grand Prix) in settima e Micheal Belov (CL Motorsport) in ottava. Nono posto invece per Taito Kato (ART Grand Prix), mentre chiude la top ten Dion Gowda (VAR).

La prima parte di gara ha visto come protagonista la Safety Car, per l'uscita di pista del pilota italiano Giovanni Maschio (RPM) e del pilota G4 Racing Kacper Sztuka. La vettura di sicurezza è poi rientrata anche alla ripartenza, a causa del contatto tra Jim Nakamura (R-ACE GP) e Jack Beeton (Prema) alla curva Acqua Minerale.

La classifica di gara 2

Freddie Slater rimane leader del campionato

Nonostante il fine settimana dominante per il team R-ACE GP, con le vittorie di Bohra e Deligny, non cambia la classifica generale, che vede Freddie Slater sempre al comando. E che allunga su un Matteo de Palo, che perde terreno dopo due gare non brillanti.

Il prossimo appuntamento con la Formula Regional European Championship by Alpine sarà, dopo la lunga e meritata pausa estiva, per la prima settimana di settembre sul circuito austriaco del Red Bull Ring.

Federica Passoni