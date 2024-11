IMSA | Il 2025 è già iniziato. Debutto per l'Aston Martin Valkyrie

Nell'ultimo fine settimana si sono disputati a Daytona i test invernali dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2025. La protagonista assoluta è stata l'Aston Martin Valkyrie, auto che debutterà nella classe regina della serie statunitense prima dell'esordio nel FIA World Endurance Championship.

Aston V12 in pista, tutte le GTP in pista

Roman De Angelis, Ross Gunn ed Alex Riberas, protagonisti negli ultimi anni in GT con Heart of Racing, hanno portato al debutto ufficiale la nuova Aston Martin Valkyrie. L'auto, presente nel paddock del Bahrain International Circuit dopo l'epilogo del FIA WEC, ha effettuato i primi chilometri cronometrati insieme alle GTP di Lamborghini, Porsche, BMW, Acura e Cadillac.

La vettura che successivamente debutterà anche nel Mondiale Endurance si è distinta nello schieramento. Sarà la prima Hypercar ad inserirsi nel gruppo dell'IMSA WTSC che per ora ha accolto esclusivamente delle LMDh.



WTR torna con Cadillac, Dixon e Palou presenti con Shank Racing Acura

Wayne Taylor Racing ha preso in mano per la prima volta la Cadillac VSeries.R dopo aver corso per due anni con l'Acura ARX-06. Due unità sono scese in pista per la compagine dell'ex pilota Wayne Taylor che si presenterà a Daytona a fine gennaio per la 24h con Filipe Albuquerque/Ricky Taylor #10 (Will Stevens/Kamui Kobayashi) e Jordan Taylor/Louis Delétraz #40 (Alex Lynn/Brendon Hartley). Ricordiamo che General Motors porterà in azione anche la riconoscibile auto #31 Whelen Engineering con Earl Bamber/Jack Aiten/Frederik Vesti.

Debutto, invece, per Scott Dixon ed Alex Palou con a Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian, compagine che nel 2025 tornerà nella serie con Acura dopo una stagione d'assenza. Il neozelandese e lo spagnolo, regolarmente in azione con Chip Ganassi Racing nella NTT IndyCar Series, correranno le tappe della Michelin Endurance Cup, rispettivamente con l'Acura ARX-06 #60 e #93.

Info dai test…

Max Hesse ha guidato per la prima volta in North America la BMW M Hybrid V8 del Team RLL dopo il rookie test del FIA WEC. Il tedesco ha condiviso l'abitacolo con i titolari Marco Wittmann/Robin Frijns/Philipp Eng.

Oltre a Tijmen van der Helm, Gimmi Bruni e Chris Miller, invece, JDC Miller MotorSports ha portato al debutto sulla propria Porsche 963 privata il tedesco ex campione DTM Pascal Wehrlein.

Regolarmente in pista la Lamborghini #63 che correrà solamente le tappe della Michelin Endurance Cup. Il prototipo italiano ha visto in azione Andrea Caldarelli/Romain Grosjean visti gli impegni a Macau di Matteo Cairoli ed Edoardo Mortara.

I risultati da Daytona

Romain Grosjean ha fatto la differenza con la Lamborghini SC63. Il francese si è imposto nella quinta sessione in 1.35.611 in quello che di fatto è stato l'unico turno del fine settimana. Il #63 dello schieramento ha migliorato il riferimento della Session 3 dell'Acura #93 di Nick Yelloly.

Ford ha fatto principalmente la differenza in GTD PRO con le vetture ufficiali. I tempi sono in ogni caso da valutare con le dovute attenzioni: ogni verdetto arriverà a fine gennaio nel week-end di gara.

Massa in pista in LMP2, Pratt Miller Motorsports svela l'equipaggio per il 2025

LMP2, GTD PRO e GTD sono scese regolarmente in pista nel ‘World Center of Racing’. Nella prima categoria citata spicca sicuramente la scelta di Pratt Miller Motorsports che dal 2025 sarà protagonista anche in LMP2 con un'Oreca 07 Gibson oltre ai programmi in GTD PRO con Corvette Racing. In azione avremo in azione full-time l'ex volto della Indy NXT James Roe e l'ex brasiliano ex pilota di F1 Pietro Fittipaldi.

TDS Racing ha già annunciato Mikkel Jensen/Steven Thomas/Hunter McElrea/Charles Milesi #11, mentre Felipe Massa è tornato al volante della LMP2 #74 di Riley dopo il debutto della passata stagione.

Dopo circa sei mesi il paddock dell'IMSA ha tornato ad accogliere anche il CEO di CrowdStrike George Kurtz. L'americano, limitato nella sua attività agonistica in seguito ai noti problemi legati alla propria azienda, si è messo al volante dell'ORECA #04 CrowdStrike by APR alternandosi con Malthe Jakobsen e Toby Sovery.

Ford Performance scalda i motori per il 2025

Paul Miller Racing BMW #1, Vasser Sullivan Lexus #14 ed AO Racing Porsche #77 hanno effettuato dei giri in classe GTD PRO insieme alle due Ford Mustang ufficiali.

Cambio equipaggi per il costruttore americano in vista della prossima stagione agonistica dopo gli annunci di Mike Rockenfeller/Seb Priaulx #64 (Ben Barker) e Christopher Mies/Frédéric Vervisch #65 (Dennis Olsen).

GTD, Derani spicca con DXDT Racing Chevrolet

Ultima classe, ma non meno importante, la GTD. Il primo dato interessante riguarda la Corvette #36 DXDT Racing con Pipo Derani accanto ai titolari per la Michelin Endurance Cup Alec Udell/Salih Yoluc/Charlie Eastwood.

Il brasiliano ha guidato la Chevy che ha sfiorato il titolo PRO in SRO America nel 2023, l'ex volto di Whelen Cadillac in GTP non ha ancora annunciato nessun programma sportivo per il 2025.

Primi giri a Daytona nella classe regina dell'IMSA WTSC anche per Van der Steur Aston Martin #19, mentre attenzione alle Iron Dames che come accaduto nei rookie test del FIA WEC hanno disputato una sessione con Porsche e non con Lamborghini. In pista si sono alternati Karen Gaillard e Rahel Frey oltre a Claudio Schiavoni e Matteo Cressoni.

Si avvicina l'IMSA WTSC 2025 che come da tradizione scatterà a Daytona a fine gennaio con la mitica Rolex 24. Un totale di 31 auto hanno partecipato ai test dell'ultimo fine settimana, una prova importante in attesa del nuovo campionato.

Luca Pellegrini