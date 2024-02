Formula E | Svelato il layout per il Misano E-Prix

La Formula E ha svelato il layout del circuito di Misano che verrà utilizzato nel doubleheader del Misano E-Prix, in programma il 13 e il 14 aprile. La pista sarà lunga 3.3 km, e sarà ricavata saltando il primo settore del tracciato. Secondo la Formula E, l'evento può avere un indotto economico pari a quello della gara di MotoGP.

Il tracciato

La pista, come detto, sarà lunga 3.382 km, circa 900 metri in meno della configurazione classica. Dopo la partenza, le auto taglieranno completamente il tratto della Brutapela, compresa la variante del Parco e le curve del Rio, per entrare in una chicane ed immettersi infine a metà del rettilineo che porta verso la Quercia. Da lì in poi resterà immutata rispetto al disegno classico fino al Curvone, che verrà ridisegnato con un'altra chicane, come sempre necessaria per il discorso della ricarica delle batterie generata dalla frenata.

Da lì in poi, si procederà verso il traguardo. In questo modo saranno create le condizioni per garantire almeno il 40% della ricarica delle batterie dal sistema frenante delle vetture. Ridisegnata anche l'uscita della corsia box, che non sbucherà più dopo la Variante del Parco (assente), ma “girerà intorno” alle prime quattro curve per congiungersi con la pista sul dritto che porta alla Quercia. La pit road potrebbe essere rilevante: secondo alcuni rumors, pare che l'Attack Charge, il sistema di ricarica rapida, potrebbe debuttare in Formula E proprio a Misano. Anche se al momento non c'è ancora certezza.

Obiettivo: avere lo stesso indotto economico della MotoGP

Il passaggio da Roma a Misano, per quanto riguarda la tappa italiana della Formula E, rappresenta una sfida interessante per il circuito romagnolo, che avrà così il quarto evento di caratura internazionale dopo la MotoGP, la WSBK e il GT World Challenge Europe.

Secondo quando dichiarato sia dalla Formula E che dallo stesso Misano World Circuit, l'obiettivo nel medio termine è quello di raggiungere le stesse dimensioni dell'evento della MotoGP sul piano economico. Secondo una stima di Trademark Italia e Sigma Consulting, il GP di San Marino e della Riviera di Rimini ha un indotto per il territorio di circa 9.1 euro per ogni euro speso dall'organizzazione, ed è ciò che si intende raggiungere con l'E-Prix di Misano di Formula E.

Alfredo Cirelli