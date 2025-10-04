MotoGP | GP Indonesia, Sprint: Bezzecchi show, caos Marquez e Bagnaia

Marco Bezzecchi trionfa nella Sprint Race del Gran Premio d'Indonesia di MotoGP. Dopo le difficoltà in partenza, il #72 ha ricostruito la sua gara e si è imposto davanti a Fermin Aldeguer e Raul Fernández. Disastro per Bagnaia, che ha chiuso ultimo.

Bezzecchi sbaglia ma rimonta

Marco Bezzecchi è stato protagonista di una partenza difficile che lo ha costretto a perdere diverse posizioni e a dover ricostruire la sua gara. Il pilota Aprilia, sorpasso dopo sorpasso, si è riportato in seconda posizione mostrando un ritmo inarrivabile per i suoi avversari. Nel corso dell'ultimo giro, il #72 si è riavvicinato a Fermin Aldeguer, in prima posizione, riuscendo a portare il sorpasso decisivo, che gli ha assicurato la vittoria. Seconda posizione per Fermin Aldeguer. Il rookie del team Gresini ha guidato la gara dal primo giro, ma si è dovuto arrendere alla superiorità di Marco Bezzecchi. Ha chiuso in terza posizione Raul Fernández, che ha trovato così il primo podio in una gara Sprint di MotoGP. Medaglia di legno per Alex Marquez, alle sue spalle i due piloti Honda HRC, Joan Mir e Luca Marini. Settima posizione per Marc Marquez, protagonista di una gara complicata. Il pilota Ducati ha dovuto scontare un long lap penalty a causa di un contatto con Alex Rins, una penalità che lo ha visto perdere diverse posizioni. Ottavo e nono Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. Ha chiuso la Top 10 Miguel Oliveira.

Penalità per Marquez, disastro Bagnaia

Undicesima posizione per Brad Binder, seguito da Jack Miller. Gara sfortunata invece per Alex Rins, partito dalla quarta posizione. Il pilota Yamaha è stato protagonista di un contatto con Marc Marquez che lo ha costretto ad andare largo, finendo nelle retrovie della corsa. Lo spagnolo poi non è riuscito a trovare il passo per riavvicinarsi alla zona punti e ha chiuso in tredicesima posizione. Quattordicesimo Francesco Bagnaia, protagonista di una gara anonima nella quale non ha mai trovato ritmo.

Sono state diverse le cadute durante la Sprint Race a Mandalika. Pedro Acosta è caduto mentre si trovava in seconda posizione e in lotta per la vittoria. Out anche Enea Bastianini. Errore anche di Johann Zarco, che lo ha messo fuori dai giochi, così come Fabio Quartararo.

MotoGP | GP Indonesia: i risultati della Sprint Race

Credits: MotoGP

Giulia Pea