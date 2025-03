NASCAR | Las Vegas: Berry al top per la prima volta

Josh Berry ha ottenuto a Las Vegas la prima affermazione nella NASCAR Cup Series. Il #21 di Woods Brothers Racing regala la prima gioia a Ford del 2025 dopo una lunga lotta contro Daniel Suarez, la 101ma per la storica realtà che da qualche anno riceve il supporto dal Team Penske.

Larson e Cindric ci provano, ma non basta

Dopo le prime due Stage, rispettivamente firmate da Austin Cindric (Discount Tire Ford #2) e Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #5), la corsa è passata nelle mani di Daniel Suarez.

La Chevrolet Camaro #99 Trackouse Racing del messicano ha preferito come altri non fermarsi nelle prime fasi della Final Stage dopo una caution scattata per un incidente prima di curva 3-4 che ha prematuramente escluso tra gli altri Austin Dillon (Dow MobilityScience Chevrolet #3) e Ryan Blaney (Menards/Pennzoil Ford #12).

Una nuova bandiera gialla, scattata a 25 giri dalla fine in seguito ad un impatto contro le barriere della Ford Mustang Beef A Roo #4 di Noah Gragson, ha consentito a tutti le formazioni di fermarsi per l'ultima sosta prima del gran finale.

Suarez beffato da Berry

Suarez ha condotto le danze alla ripartenza, ma non è stato in grado di fronteggiare il ritorno di Berry. Il 34enne iscritto full-time quest'anno in NASCAR Cup Series ha lottato contro il rivale, abile ad ottenere la leadership a meno di 15 tornate dalla conclusione.

Senza ulteriori bandiere gialle nessuno ha più intaccato l'auto #21 che non si imponeva nella Daytona 400 della scorsa estate. Berry ha vinto con merito precedendo Suarez, Ryan Preece (Consumer Cellular Ford #60), William Byron (Raptor Chevrolet #24) e Ross Chastain (Kubota Orange Days Sales Event Chevrolet #1).

Niente record, invece, per Christopher Bell. Il 30enne volto di Joe Gibbs Racing Toyota #20 non è riuscito ad essere incisivo a Las Vegas interrompendo a tre la striscia di successi consecutivi. Nessuno in ogni caso aveva raggiunto questo primato con le attuali auto che gareggiano nella NASCAR Cup Series.

Settimana prossima si torna sulla ‘East Coast’ con Homestead-Miami.

Luca Pellegrini