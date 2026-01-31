Formula E | Miami EPrix, qualifiche: prima volta per Muller, battuto Drugovich

Protagonisti a sorpresa in Formula E nella qualifica che si è disputata a Miami valida per l'EPrix che si correrà sull'International Autodrome nella serata italiana. È infatti Nico Muller a conquistare la pole position per la Porsche, giocandosela con l'altra Andretti di Felipe Drugovich: con le prime linee che bucano nella fase a gruppi, salgono così alla ribalta i numeri due.

La prima volta di Muller per la gioia di Porsche

Per il pilota di Porsche, alla terza apparizione con i colori ufficiali, è la prima pole stagionale e la prima in assoluto in Formula E, diventando così, alla sua 64^ apparizione nel Mondiale elettrico, il 33° pilota della storia a conquistare almeno una pole position. Lo svizzero è arrivato a conquistare i tre punti della pole position battendo senza grosse difficoltà Nyck De Vries (Mahindra) in semifinale e Norman Nato (Nissan) ai quarti, con il francese che era stato il più veloce del suo gruppo.

È bello, grazie al team per la fiducia e per la vettura. Il viaggio nell'ignoto è andato bene, è bello avere la pole sulla pista dove però potrebbe valere di meno. Non abbiamo guardato agli altri e ci siamo concentrati sul nostro lavoro, forse è stata questa la chiave.

Nulla da fare per Drugovich: il pilota di Andretti ha accarezzato il sogno della pole position alla sua prima assoluta nei duelli in qualifica, rinunciando alla pole per un decimo: battendo Antonio Felix Da Costa (Jaguar) in semifinale e Taylor Barnard (DS Penske) ai quarti per un millesimo.

È comunque positivo, sono contento. È stata difficile la macchina fino alla qualifica, poi le cose sono cambiate ed è andato tutto bene. In finale ho lasciato spazio alla tensione nel primo settore, ma va bene così. In gara dovremo salvare e preservare energia il più possibile, sarà diverso. Speriamo però di ottenere qualcosa di meglio.

Fuori ai quarti anche Eriksson e il leader del Mondiale Nick Cassidy, con il neozelandese comunque soddisfatto per il risultato, considerando anche che i suoi rivali più pericolosi in ottica campionato partiranno fuori dalla top-10.

Sono comunque contento di aver fatto i duelli, la vettura era buona, il team ha fatto un buon lavoro, non posso lamentarmi.

Nei gruppi fuori Rowland, Wehrlein e Dennis

Nel gruppo A è stato di Nato il miglior tempo davanti a Cassidy, De Vries e Muller. Gioia a metà per Nissan, visto che Oliver Rowland è stato eliminato con il sesto tempo (scatterà 11°), dietro anche a Mitch Evans.

That's a wrap on Group A 👇



Norman Nato tops the session for @NISMO ⚡️#MiamiEPrix pic.twitter.com/KcB06crfqH — Formula E (@FIAFormulaE) January 31, 2026

Fuori anche Edoardo Mortara, che a causa di un contatto con Sébastien Buemi all'ultima curva ha danneggiato la sua vettura nel finale, compromettendo così le sue chance di top-4: l'italosvizzero di Mahindra - poi polemico con Buemi dopo essere sceso dalla vettura - ha chiuso con il penultimo tempo. A Buemi (che aveva chiuso ottavo), la direzione gara ha poi dato tre posizioni di penalità ritenendolo responsabile per il contatto. Tre posizioni di penalità anche per Lucas di Grassi, a seguito di un contatto con Evans nel finale delle FP2 del pomeriggio italiano. Il brasiliano e lo svizzero occuperanno (in quest'ordine) l'ultima fila dello schieramento.

Update: Sébastien Buemi to receive a 3-place grid penalty following contact with Edo Mortara.#MiamiEPrix https://t.co/MC3FiIa1Be — Formula E (@FIAFormulaE) January 31, 2026

Nel gruppo B, dietro a Barnard (il più veloce del turno), Da Costa, Eriksson e Drugovich, ci sono alcuni eliminati d'eccellenza come Pascal Wehrlein (sesto e 12° in griglia) e Jake Dennis (ottavo - 15° in griglia). Out anche Dan Ticktum, che partirà in 18^ posizione dato l'ultimo tempo conquistato nella fase a gruppi e le penalità già segnalate

Barnard fastest for Group B 💪



Up next: the Duel stages! Who will come out on top? 👀#MiamiEPrix pic.twitter.com/APdpMl8a4d — Formula E (@FIAFormulaE) January 31, 2026

La classifica

Credits: FIA Formula E

Appuntamento alle 20.05 per il via del terzo EPrix della Season 12: durata di gara prevista di 39 giri per una distanza complessiva di 90,48 km. Possibile l'arrivo a Miami della pioggia attorno all'orario di gara: così fosse, cambierebbe totalmente le dinamiche di una corsa che si annuncia essere di gruppo.

Mattia Fundarò