IndyCar | GP Road America: Palou vince ancora e mette le mani sul titolo

Anche la nona prova del campionato 2025 della NTT IndyCar Series ha certificato il dominio incontrastato di Alex Palou. Lo spagnolo del team Ganassi. che scattava dalla P2, nel finale di gara ha avuto la meglio sul compagno di squadra Scott Dixox, conquistando la sesta vittoria su nove appuntamenti e allungando decisamente nella classifica generale.

PRIMA PARTE DI GARA SPEZZETATA

Allo start è bravo il poleman Louis Foster a mantenere la leadership su un arrembante Scott McLaughlin mentre poco più indietro finisce in testacoda e nella ghiaia David Malukas, evento che chiama in causa per la prima volta la Safety Car e permette a molti dei protagonisti in pista di rientrare ai box per la prima sosta. Al restart è lesto McLaughlin che sorprende Foster e prova ad imporre il proprio ritmo ma due nuove caution (incidente per Robert Shwartzman e Sting Ray Robb) sparigliano nuovamente le carte in tavola con la gara che riprende con Dixon in testa davanti ad Alexander Rossi e Pato O'Ward.

RITIRO PER NEWGARDEN

Al giro 21 è il turno della sosta anche per i primi due che rientrano in pista poco prima della quarta caution di giornata causata da un testacoda di Conor Daly, con lo statunitense che riparte con il cavo di traino agganciato al posteriore della sua vettura. Al giro 30 la gara perde un altro dei protagonisti con Josef Newgarden che finisce in testacoda in uscita dall'ultima curva innescando la quinta caution di giornata.

GARA DA FUEL SAVING

Con le strategie praticamente saltata a fare la differenza è la gestione carburante. E in quest'ottica, infatti, alla ripartenza della gara il primo a fermarsi è Alexander Rossi al giro 38 seguito da Dixon al giro 39 e Palou al giro 41. A 8 giri dalla fine la classifica vede in testa Dixon seguito da vicino da Palou, con Rossi in P3 e Rosenqvist in P4 ma avvantaggiato dal fatto di essersi fermato dopo rispetto agli avversari. E la gestione del carburante si rivela un boomerang proprio per Dixon che a due giri dal termine è costretto a rientrare ai box lasciando il via libera a Alex Palou che trionfa per la sesta volta in stagione davanti a Felix Rosenqvist e Santino Ferrucci. Chiudono la top 10 Kyle Kirkwod (4°), Marcus Armstrong (5°), Kyffin Simpson (6°), David Malukas (7°), Nolan Siegel (8°), Scott Dixon (9°) e Rinus Veekay (10°).

Prossimo appuntamento per la NTT IndyCar Series è l'Honda Indy 200 a MId-Ohio tra due settimane.

Vincenzo Buonpane