F1 | GP Spagna: Ferrari di nuovo sul podio con Leclerc, Hamilton sesto

La Scuderia Ferrari lascia il weekend del GP di Spagna con cauto ottimismo grazie al podio conquistato da Charles Leclerc. Il monegasco ottiene infatti il terzo posto, mentre Lewis Hamilton invece chiude sesto.

Leclerc, un podio “fortunato”

E’ ancora Charles Leclerc a tirare le redini per la Ferrari grazie al podio conquistato nel GP di Spagna di F1. Il monegasco ottiene infatti una quasi inaspettata terza posizione, che si è concretizzata anche grazie alla safety car uscita nei giri finali ed all’errore di Max Verstappen. L’olandese infatti è rientrato in pista alla ripartenza con gomma hard a differenza di tutti gli altri piloti che invece hanno montato la soft. Questo ha fatto si che Verstappen, in uscita dall’ultima curva, ha perso il posteriore della macchina facendolo quasi andare in testacoda e permettendo alla Ferrari di Leclerc di sopravanzarlo sul rettilineo. Il monegasco poi ha chiuso l’olandese andando a toccare la Red Bull prima di curva 1, causando tra l’altro un investigazione e le lamentele di Max che via radio ha chiesto che gli venisse restituita la posizione.

A riguardo Leclerc ha dichiarato: “E’ stata una dura battaglia per la posizione in pista e per avere la scia di chi mi stava davanti. Non volevo andare troppo all’esterno, preci ho spinto Max verso l’interno. C’e stato un piccolo contatto ma per fortuna non è successo nulla”.

La strategia che il monegasco aveva in mente per la gara alla fine non avrebbe dato i risultati sperati se non fosse stato per l’intervento della safety car, che gli ha permesso di montare il set di soft nel finale: “Ieri ho sacrificato le qualifiche per cercare di avere un opportunità migliore in gara ed alla fine siamo stati ripagati. Credo che il quarto posto fosse un risultato realistico per noi ad un certo punto della gara, ma per una volta abbiamo avuto fortuna con la Safety Car e sono contento di questo. Quando il mio ingegnere mi ha detto che max aveva le dure, ero molto ottimista. Sapevo quanto male sarebbero andate ed a quel punto ho pensato di avere un’opportunità nella ripartenza”.

Delusione Hamilton

E’ invece un Lewis Hamilton deluso dopo aver concluso sesto al Gran Premio di Spagna. Il sette volte campione del mondo sta ancora aspettando il suo primo podio da quando è arrivato alla Ferrari in una gara che non sia la Sprint, e qui a Barcellona non è ancora riuscito a centrare l’obiettivo nonostante le premesse della vigilia. Hamilton è infatti arrivato settimo, ma ha guadagnato una posizione dopo che Max Verstappen ha tamponato George Russell, venendo retrocesso al decimo posto.Incapace di tenere il passo delle due McLaren e di Verstappen, ad Hamilton è stato anche detto di lasciar passare Charles Leclerc all'inizio della gara, dando un vantaggio al compagno di squadra che ha poi concluso terzo, venendo anche superato da Nico Hulkenberg al penultimo giro.

Al termine del GP di Spagna, Hamilton ha dichiarato: “Non è stata una gran giornata. La strategia era buona, la squadra ha fatto un ottimo lavoro. Semplicemente, questo è tutto. Ho avuto veramente una giornata da dimenticare e non ho altro da dire”.

Julian D’Agata