Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 8/9 febbraio 2025

Dubai sarà protagonista con le due gare da 4h valide per l'Asian Le Mans Series 2024/25. In Medio Oriente riprenderanno anche Formula Regional Middle East e F4 Middle East dopo una breve pausa dal doubleheader disputato in quel di Abu Dhabi.

Le dirette di sabato 8 febbraio

Ore 06.05 | Asian Le Mans Series - 4h Dubai qualifiche

Ore 08.15 | F4 Middle East - Dubai gara-1

Ore 09.20 | Formula Regional 4 Middle East - Dubai gara-1

Ore 11.10 | Asian Le Mans Series - 4h Dubai gara-1

Le dirette di domenica 9 febbraio

Ore 05.00 | F4 Middle East - Dubai gara-2

Ore 06.05 | Formula Regional 4 Middle East - Dubai gara-2

Ore 08.15 | F4 Middle East - Dubai gara-2

Ore 09.20 | Formula Regional 4 Middle East - Dubai gara-3

Ore 11.10 | Asian Le Mans Series - 4h Dubai gara-2