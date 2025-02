WEC | Aston Martin al debutto con la Valkyrie V12

Dopo tanta attesa il FIA World Endurance Championship accoglie finalmente l'Aston Martin Valkyrie. Debutto globale per il prototipo britannico, caratteristico per il proprio propulsore V12 aspirato pronto per regalare emozioni a tutti gli appassionati.

WEC: Aston Martin per la prima volta tra i grandi

Durante l'inverno sono stati tanti i test di Aston Martin per per la prima volta correrà full-time nella classe regina del FIA World Endurance Championship in Hypercar. Dopo una prima rinuncia, i britannici si sono impegnati insieme a The Heart of Racing, struttura anglo-americana di riferimento negli ultimi anni anche in GT tra Mondiale ed IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Aston Martin insegue l'ipotetico secondo acuto a Le Mans, il primo ed attualmente unico è datato 1959 prima dell'avvento di Ferrari e Ford. Due prototipi come da regolamento sono presenti nell'entry list del FIA WEC, mentre una singola Hypercar correrà in America a partire dalla 12h Sebring che commenteremo a metà marzo.

Harry Tincknell/Tom Gamble/Ross Gunn #007 e Alex Riberas/Roman De Angelis/Marco Sorensen #009 sono stati scelti per gareggiare nel Mondiale, Gunn e Sorensen parteciperanno anche alle competizioni Oltreoceano.

Credits: Aston Martin

Soddisfazione dopo il Prologo per Aston Martin

Il Prologo concluso in Qatar settimana scorsa è stato concluso con successo anche vi sono stati alcuni problemi tecnici. Ricordiamo che l'Hypercar citata non avrà a bordo soluzioni ibride, ma sarà dotata di un potente propulsore V12 aspirato.

Ian James, Team Principal di Heart of Racing impegnato regolarmente in LMGT3 come l'anno scorso, ha dichiarato in una nota ufficiale:

Ci siamo concentrati sul passo e sulle prestazioni durante un Prologo che è stato molto positivo. Attualmente è incoraggiante che tutto sia stato completato secondo i piani stabiliti, c'è la consapevolezza che il lavoro sarà lungo. Il team ed i piloti hanno svolto un lavoro eccellente, dovevamo iniziare a capire tutte le operazioni da svolgere in pista su una vettura molto tecnologica.

Tanto ottimismo anche tra i piloti a partire da Marco Sorensen, rookie tra i prototipi al termine di un 2024 stellare con l'acuto nel centenario della 24h di Spa-Francorchamps. L'ex campione del mondo LMGTE PRO ha rilasciato:

Dopo tanti mesi di prove finalmente tutto è iniziato. Abbiamo tante cose da imparare e tante cose che non abbiamo avuto modo di testare durante gli ultimi mesi. Stiamo vivendo una fase di apprendistato, è stato fantastico avere per la prima volta entrambe le auto insieme in pista con tutti i rivali presenti.

Luca Pellegrini