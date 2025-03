FIA F3 | Test Bahrain, Day 1: Nikola Tsolov domina la prima giornata di test

Cominciano i test in-season della FIA F3 in Bahrain. Nella prima giornata di questa seconda sessione il più veloce è stato Nikola Tsolov con il suo 1:48.901 fatto segnare nel pomeriggio, che si è rivelato il tempo migliore del Day-1. Il pilota della Campos Racing è stato il più veloce a partire dalla mattinata superando Tuukka Taponen della ART Grand Prix, con il finlandese che è arrivato secondo anche nel pomeriggio.

Mattinata tranquilla per i team

Dopo che i piloti hanno completato il giro di installazione sono comparsi i primi tempi con Ugo Ugochukwu che è stato il più veloce con un 1:49.397, con il pilota della PREMA Racing a 0,282 secondi di vantaggio sul suo compagno di squadra Noel León. La Rodin Motorsport è stata la squadra successiva a mettere due auto in cima alla classifica. Roman Bilinski è andato in P1 grazie a un 1:49.853 al termine della prima ora di test, mentre il suo compagno di squadra Louis Sharp termina a soli 0,053 secondi in seconda posizione.

I successivi miglioramenti sono arrivati ​​quando la sessione è entrata nei sui ultimi 60 minuti, quando Tsolov di Campos è arrivato primo con un 1:49.336. In seconda posizione troviamo il pilota della ART Taponen a quasi due decimi indietro al secondo posto. Rafael Câmara della scuderia TRIDENT ha realizzato il tempo di 1:49.828 terminando al terzo posto a 0,492 secondi dal tempo di di Tsolov.

Non ci sono state ulteriori modifiche alle tabelle dei tempi per i restanti 20 minuti. Tuttavia, i piloti hanno continuato a girare sul circuito di Sakhir con Christian Ho di DAMS che ha percorso più km di tutti completando 26 giri.

Position Driver Licence Team Time Laps 1 Nikola Tsolov BGR Campos Racing 1:49.336 12 2 Tuukka Taponen FIN ART Grand Prix 1:49.517 7 3 Rafael Câmara BRA TRIDENT 1:49.828 9 4 Laurens van Hoepen NLD ART Grand Prix 1:49.850 7 5 Roman Bilinski POL Rodin Motorsport 1:49.653 21 6 Louis Sharp NZL Rodin Motorsport 1:49.906 21 7 Ugo Ugochukwu USA PREMA Racing 1:49.937 19 8 Mari Boya ESP Campos Racing 1:49.946 8 9 Tasanapol Inthraphuvasak THA Campos Racing 1:50.007 10 10 Callum Voisin GBR Rodin Motorsport 1:50.045 21 11 Alessandro Giusti FRA MP Motorsport 1:50.112 10 12 Freddie Slater GBR AIX Racing 1:50.148 15 13 Santiago Ramos MEX Van Amersfoort Racing 1:50.152 10 14 James Wharton AUS ART Grand Prix 1:50.161 9 15 Noel León MEX PREMA Racing 1:50.219 21 16 Tim Tramnitz DEU MP Motorsport 1:50.440 10 17 Charlie Wurz AUT TRIDENT 1:50.455 9 18 Bruno del Pino ESP MP Motorsport 1:50.653 9 19 Javier Sagrera ESP AIX Racing 1:50.689 15 20 Noah Stromsted DNK TRIDENT 1:50.697 9 21 Ivan Domingues PRT Van Amersfoort Racing 1:50.761 9 22 Brando Badoer ITA PREMA Racing 1:50.838 21 23 Christian Ho SGP DAMS Lucas Oil 1:50.934 26 24 Matías Zagazeta PER DAMS Lucas Oil 1:51.072 22 25 Nicola Marinangeli ITA AIX Racing 1:51.211 16 26 Nicola Lacorte ITA DAMS Lucas Oil 1:51.219 20 27 Joshua Dufek AUT Hitech TGR 1:52.359 20 28 Gerrard Xie CHN Hitech TGR 1:52.368 21 29 Martinius Stenshorne NOR Hitech TGR 1:52.447 21 30 Théophile Nael FRA Van Amersfoort Racing 1:52.809 6

Sessione pomeridiana termina in anticipo per la bandiera rossa

È stato un inizio di pomeriggio impegnativo con tutti i team che hanno mandato subito in pista i loro piloti. La TRIDENT ha dettato subito il ritmo iniziale, con Câmara in testa davanti a Charlie Wurz e Noah Stromsted, con un 1:50.062. I piloti della DAMS hanno migliorato i tempi con Ho che si è piazzato davanti al compagno di squadra Nicola Lacorte. Il pilota di Singapore è migliorato ancora durante la sessione, abbassando il suo tempo a 1:49.913.

Successivamente in mezzo ai due piloti della DAMS si è messo il pilota dalla Hitech Martinius Stenshorne, che ha concluso a soli 0,008 secondi dal tempo di testa di Ho, occupando la seconda posizione. I tempi hanno iniziato a migliorare quando la sessione è entrata negli ultimi 45 minuti, con Santiago Ramos, Tsolov e Taponen che si sono alternati alla cima della classifica.

Tuttavia, alla fine è stato Tsolov a conquistare la prima posizione, poiché il suo 1:48.901 è stato sufficiente a battere per soli 0,014 secondi il giro più veloce a Taponen. A meno di quattro minuti dalla fine, Alessandro Giusti si è fermato in pista, facendo uscire la bandiera rossa e ponendo fine alla prima giornata di test.

Si conclude così il primo giorno di test in-season, che continueranno domani mattina sulla pista di Sakhir alle 09:30 ora locale.

Position Driver Licence Team Time Laps 1 Nikola Tsolov BGR Campos Racing 1:48.901 25 2 Tuukka Taponen FIN ART Grand Prix 1:48.915 33 3 Mari Boya ESP Campos Racing 1:48.915 29 4 Martinius Stenshorne NOR Hitech TGR 1:48.956 23 5 Alessandro Giusti FRA MP Motorsport 1:49.027 30 6 Joshua Dufek AUT Hitech TGR 1:49.138 22 7 Callum Voisin GBR Rodin Motorsport 1:49.174 23 8 Tim Tramnitz DEU MP Motorsport 1:49.273 31 9 Théophile Nael FRA Van Amersfoort Racing 1:49.286 29 10 Freddie Slater GBR AIX Racing 1:49.334 18 11 Laurens van Hoepen NLD ART Grand Prix 1:49.341 22 12 Gerrard Xie CHN Hitech TGR 1:49.370 24 13 Santiago Ramos MEX Van Amersfoort Racing 1:49.420 25 14 James Wharton AUS ART Grand Prix 1:49.429 31 15 Louis Sharp NZL Rodin Motorsport 1:49.501 20 16 Javier Sagrera ESP AIX Racing 1:49.650 17 17 Bruno del Pino ESP MP Motorsport 1:49.781 32 18 Roman Bilinski POL Rodin Motorsport 1:49.836 21 19 Christian Ho SGP DAMS Lucas Oil 1:49.889 33 20 Brando Badoer ITA PREMA Racing 1:49.942 32 21 Ivan Domingues PRT Van Amersfoort Racing 1:49.981 31 22 Ugo Ugochukwu USA PREMA Racing 1:50.008 30 23 Nicola Lacorte ITA DAMS Lucas Oil 1:50.021 27 24 Rafael Câmara BRA TRIDENT 1:50.062 29 25 Matías Zagazeta PER DAMS Lucas Oil 1:50.157 32 26 Charlie Wurz AUT TRIDENT 1:50.218 33 27 Noel León MEX PREMA Racing 1:50.317 28 28 Nicola Marinangeli ITA AIX Racing 1:50.408 19 29 Noah Stromsted DNK TRIDENT 1:50.646 35 30 Tasanapol Inthraphuvasak THA Campos Racing 1:52.199 15

Chiara Zaffarano