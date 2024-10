JuniorGP | Pubblicato il calendario provvisorio per il 2025

Il calendario provvisorio del FIM JuniorGP per la stagione 2025 presenta delle interessanti novità, in particolare con l'introduzione di due tappe fuori dalla penisola iberica. Dopo un'annata in cui i giovani talenti si sono sfidati principalmente su circuiti spagnoli, la prossima stagione vedrà l'inclusione di tracciati internazionali che aggiungono varietà e sfida al campionato. Tra le principali novità, il ritorno a Misano e l'inclusione di Magny-Cours, che rappresenta una prima volta assoluta per il JuniorGP.

Le novità del calendario 2025

La stagione prenderà il via come da tradizione con una serie di appuntamenti nella penisola iberica, ma con l'assenza di un round emozionante. Infatti, l'unico round portoghese sarà ospitato dal Circuito do Estoril, poiché il trasferimento a Portimão è uscito definitivamente dal calendario. I piloti si misureranno su quattro circuiti spagnoli, partendo da Jerez, per poi passare ad Aragon, Catalunya e concludere la stagione a Valencia.

L'introduzione di tappe fuori dalla Spagna porta due importanti aggiunte al calendario: il ritorno di Misano e la novità di Magny-Cours. Misano, già parte del calendario del JuniorGP in passato, si svolgerà nel mese di settembre, non come tappa inaugurale ma come evento cruciale verso la fine della stagione. L'altra grande novità è il debutto di Magny-Cours a luglio, un circuito inedito per questo campionato, che fino ad ora aveva fatto tappa in Francia solamente al Bugatti Circuit di Le Mans quando era conosciuto come FIM CEV Repsol.

L'inclusione del Circuito di Magny-Cours nel calendario 2025 rappresenta una novità significativa. Questo tracciato, che ha una lunga storia nel motorsport internazionale, non è mai stato parte del campionato JuniorGP. Il circuito presenta caratteristiche tecniche complesse, con curve veloci e settori tecnici che metteranno alla prova le abilità dei giovani piloti. Sarà un'opportunità per i talenti emergenti di misurarsi su una pista nuova e di adattarsi rapidamente a un ambiente diverso.

Un calendario che si allarga fuori dalla Spagna

Con quattro appuntamenti in Spagna e due trasferte internazionali, il calendario provvisorio del 2025 del JuniorGP promette un equilibrio tra tradizione e innovazione. La scelta di ridurre le gare in Portogallo e di introdurre due tappe fuori dalla Spagna segna una nuova direzione per il campionato, mirata a diversificare i circuiti e aumentare la competitività tra i giovani talenti.

Claudia Barchiesi