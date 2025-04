IndyCar | Long Beach GP: pole per Kyle Kirkwood, Andretti Global occupa la prima fila

Le qualifiche del Long Beach GP vedono una prima fila tutta Andretti, con Kyle Kirkwood che porta a casa la prima pole position del campionato IndyCar 2025 (terza in carriera) davanti a Colton Herta.

La sessione di qualifica inizia con temperature più basse rispetto a quanto visto in pista sino ad ora. Nelle prove Scott Dixon aveva rimediato un incidente, ma il team Chip Ganassi Racing è riuscito a riparare la vettura in tempo per le qualifiche.

Primo turno – Gruppo 1

Nel primo gruppo scendono in pista con due Arrow McLaren, due Penske, entrambe le vetture della scuderia Juncos ed entrambe le monoposto del team Meyer Shank Racing. Il primo “giro” di tempi buoni vede Conor Daly chiudere in testa, con Felix Rosenqvist che rientra ai box dopo essere andato dritto alla curva 8.

Con il nuovo set di gomme, Josef Newgarden migliora i tempi e si porta in prima posizione: non c'è tempo di tirare fiato perché in breve tempo il pilota Penske viene estromesso dai primi sei, con Lundgaard che chiude al primo posto, seguito da Colton Herta. Al Fast 12 passano:

Lundgaard Herta Rosenqvist O'Ward Armstrong Malukas

Primo turno – Gruppo 2

Il leader del campionato Álex Palou fa segnare subito il giro più veloce del turno, ma nel giro di poco tempo viene superato da Graham Rahal e Santino Ferrucci. Per qualche minuto è Prema-show: Calum Ilott si inserisce nella lotta di testa e Robert Shwartzman detta il ritmo, passi per primo.

Con il passaggio alle gomme alternative, Palou riprende il comando delle operazioni, prima che Kyle Kirkwood chiuda definitivamente in prima posizione. Tra gli eliminati eccellenti troviamo Scott Dixon. Accedono al Fast 12:

Kirkwood Palou McLaughlin Siegel Ericsson Rossi

Fast 12

I dieci minuti per determinare i piloti della Fast 6 iniziano con uno scatenato O'Ward. La sosta ai box vede i piloti migliorare sensibilmente i tempi ed entrambe le Arrow McLaren alla fine verranno estromesse dalla battaglia per i primi sei posti. Palou, Kirkwood e Herta si giocano le prime tre posizioni. Nel momento clou per il completamento dei giri veloci, Lundgaard finisce contro le barriere di gomme della curva 9, causando la bandiera rossa: con i due giri più veloci cancellati, scende al dodicesimo posto. Al Fast 6 passano:

Kirkwood Herta Palou Ericsson McLaughlin Rosenqvist

Fast 6

Nella fase finale delle qualifiche, Marcus Ericsson è il primo a segnare il crono più veloce, poi migliorato da McLaughlin che Rosenqvist. Nella prima tornata di giri buoni Herta ha commesso un errore alla curva 1, pagato con un drive through.

Con il passaggio a un nuovo set di gomme morbide, Palou prende il comando, con Ericsson subito dietro. A cinque secondi dalla fine Kirkwood mette insieme il tempo valido per conquistare la pole, con il compagno di squadra Herta secondo. Il Long Beach GP, terza gara del campionato IndyCar 2025, vedrà questa griglia di partenza:

Credits: IndyCar

Luca Colombo