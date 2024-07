F1 | Esteban Ocon ufficializzato alla Haas dal 2025

La Haas si muove e completa la sua line-up piloti per la stagione 2025 prima della pausa estiva. Alla vigilia del weekend di Spa-Francorchamps il team di Kannapolis ha annunciato l'ingaggio di Esteban Ocon per il 2025 ed oltre. Il francese andrà così ad affiancare il giovane Oliver Bearman nel prossimo Mondiale di Formula 1, diventando inoltre il primo pilota vincitore di un Gran Premio a guidare per la scuderia americana.

Ocon si ricongiunge con Komatsu

Per Ocon si tratta di un nuovo capitolo della sua carriera: il 27enne francese ha corso 146 gare per Manor, Force India, Renault e Alpine e ha raccolto 425 punti e 3 podi, con questi ultimi tutti conquistati nel suo periodo nel Team Enstone. Nel suo palmares spicca ovviamente la vittoria del GP Ungheria 2021 con la Alpine, ma la sua stagione migliore è stata il 2022 quando ha chiuso il Mondiale Piloti all'ottavo posto con 92 punti.

La fine del rapporto con Alpine arriva a causa di un periodo travagliato del team tra monoposto poca competitiva e il clima di tensione con il proprio compagno Pierre Gasly, con cui è stato protagonista dal 2023 di diversi incidenti. Per Esteban, il passaggio alla Haas segna dunque un nuovo passaggio della sua carriera per provare a mettersi in mostra nel team a stelle e strisce e di farlo insieme ad Ayao Komatsu, l'ingegnere con cui ha avuto il suo debutto in F1 nel 2014 durante un test con la Lotus E20.

Le dichiarazioni

Ed è proprio il giapponese, ora team principal della Haas, ad esprimere attraverso il comunicato stampa la sua soddisfazione per l'ingaggio di Ocon:

Sono lieto che ci siamo assicurati i servizi di Esteban per il team Haas. Ovviamente sapevo del suo talento da tanto tempo e la nostra storia personale ha origini dalla sua prima uscita con una monoposto di F1, mentre ero il suo ingegnere alla Lotus. Ha mostrato il suo talento allora dopo i suoi ottimi risultati ottenuti nelle categorie junior, vincendo il Campionato Europeo di Formula 3 2014. Esteban è andato poi a stabilirsi come uno dei talenti della Formula 1 e come vincitore di un Gran Premio. L'esperienza che porterà, non solo a livello personale ma anche dall'aver lavorato con un costruttore, ci avvantaggerà nella nostra crescita come organizzazione. Era vitale per noi avere un pilota esperto da affiancare a Bearman il prossimo anno, anche se Esteban ha solo 27 anni ed è ancora giovane e con molta fame. Penso che abbiamo una coppia molto dinamica e non vedo l'ora di accogliere Esteban nel team Haas per il 2025.

Grandi aspettative anche per lo stesso Esteban Ocon che nella stessa nota dichiara:

Mi unirò a un team molto ambizioso, il cui spirito, etica del lavoro mi hanno davvero impressionato. Vorrei ringraziare Gene Haas e Ayao Komatsu per la loro fiducia e supporto, e per le nostre discussioni oneste e fruttuose degli ultimi mesi. A livello personale, sono molto felice di lavorare di nuovo con Ayao, dato che è stato parte del mio debutto quando sono salito per la prima volta su una vettura di Formula 1 durante i miei giorni da rookie con Lotus più di dieci anni fa. Il team ha piani entusiasmanti e obiettivi chiari per il futuro, e non vedo l’ora di lavorare con tutti a Kannapolis, Banbury e Maranello, e di far parte di questo grande progetto.

Andrea Mattavelli