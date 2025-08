WRC | Hyundai resta anche nel 2026, ma poi?

Hyundai Motorsport ha finalmente confermato che correrà ufficialmente anche nel FIA World Rally Championship 2026. In concomitanza con il Rally Finlandia e la presentazione del nuovo calendario, Cyril Abiteboul ha annunciato i piani per la prossima stagione agonistica, ma i dubbi sul futuro restano.

2026 ok, 2027?

Il FIA WRC, almeno per altri dodici mesi, potrà contare sulla presenta di Toyota e di Hyundai oltre alle Ford Puma Rally1 di M-Sport per la classe regina. Questa soluzione regala qualche certezza in più al Mondiale in vista del cambio regolamentare che avverrà nel 2027.

La FIA ha confermato che le normative tecniche resteranno intatte per il 2026. Inoltre per tutti ci saranno a disposizione due jolly di omologazione extra per tutte le Rally1, in azione da quest'anno senza la tecnologia ibrida.

Cosa accadrà per il 2027 non è però chiaro. Certamente i vertici coreani hanno interesse a continuare su un programma vincente che continua a regalare soddisfazioni. Tra due anni il grosso cambio all'interno del Mondiale potrebbe portare Hyundai a rivedere i programmi sportivi visto anche l'imminente impegno nel FIA World Endurance Championship.

In ogni caso Cyril Abiteboul è stato di parola a maggio in Francia ai nostri microfoni quando disse che la partecipazione al FIA World Endurance Championship non avrebbe intaccato il lavoro nel TCR e nel FIA WRC.

Genesis si affianca a Hyundai e per ora non la sostituisce

Genesis, marchio di lusso di Hyundai, è pronto per entrare nel motorsport partecipando nel FIA WEC con due GMR-001. Il brand si prepara per espandersi con il chiaro intento di raggiungere anche l'Europa, mercato al momento completamente sconosciuto.

Il programma è più che mai vivo e recentemente è stato acceso per la prima volta il propulsore che, lo ricordiamo, deriva dal FIA WRC. Stando a quando riportato direttamente da Genesis Magma Racing, il motore V8 biturbo da 3,2 litri è stato installato sulla vettura e avviato per la prima volta il 9 luglio, la LMDh con telaio ORECA è ora pronta per debuttare a fine agosto ed iniziare il lungo.

Poche in ogni caso le info anche sul Genesis ad eccezione di quanto confermato direttamente dalla casa e da Abiteboul. Una lunga fase di test attende i coreani in vista dell'omologazione che deve arrivare entro la fine inverno.

TCR? Ancora un punto di domanda

Se il Rally è confermato per il 2026 ed il FIA WEC è pronto per partire insieme all'IMSA WeatherTech SportsCar Championship dal 2027 resta incerta la situazione TCR. Anche in questo caso una conferma positiva dovrebbe arrivare a breve, ma nulla può essere dato per certo.

Ricordiamo il forte impegno di Hyundai nel mondo del turismo a livello globale e soprattutto nei vari campionati ‘regionali’ o nazionali. Le i30N e le Elantra successivamente hanno riscosso un notevole successo diventando dei riferimenti nel mondo del TCR.

Luca Pellegrini