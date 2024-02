WRC | Rally Svezia, day-4: Lappi e Hyundai in festa

Esapekka Lappi controlla il day-4 e vince il Rally Svezia 2024, secondo appuntamento del FIA World Rally Championship. Seconda gioia in carriera per il finnico di Hyundai che non si imponeva dal Rally di Finlandia del 2017.

Elfyn Evans (Toyota) recupera e conclude secondo davanti a Adrien Fourmaux (M-Sport Ford), entrambi attardati di oltre 1 minuto dalla testa della corsa. Niente da fare per il belga Thierry Neuville (Hyundai), sempre leader del campionato.

Rally Svezia, la domenica sorride a Toyota

https://twitter.com/OfficialWRC/status/1759189212186747130

La giornata di domenica è stata caratterizzata da un doppio passaggio all'interno dei 25.50km della Västervik 1. Toyota GR ha fatto la differenza in entrambi i passaggi con il finnico Kalle Rovanperä ed il britannico Elfyn Evans.

I due citati si sono distinti anche nella Power Stage con il due volte campione del mondo che ha beffato per 1 solo centesimo il gallese. Il #33 dello schieramento recupera punti su Neuville, leader della classifica generale dopo due round con soli 3 punti di scarto.

Toyota GR Racing ha completato con Evans al secondo posto del Rally Svezia con 29.5 secondi di ritardo, una progressiva rimonta nei confronti di Lappi che come da copione non ha preso rischi amministrando il significativo minuto di vantaggio dopo il day-3.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1759189723707261268

Podio assoluto, il primo in carriera tra i grandi, per Adrien Fourmaux (M-Sport Ford), finalmente protagonista di una prestazione regolare e senza errori. Neuville è arrivato quarto davanti al padrone di casa Oliver Solberg, dominatore in classe Rally2 con la Škoda Fabia RS #21 del Team Toksport WRT.

Sami Pajari (Printsport Toyota GR Yaris Rally2) e Georg Linnamäe (Toyota GR Yaris Rally2), hanno completato nell'ordine alle spalle dello scandinavo, i finnici non sono mai stati in grado di attaccare il figlio dell'ex pilota Peter Solberg.

Meritato riposo ora per i protagonisti del FIA WRC che torneranno in azione nel fine settimana di Pasqua per il Rally Safari Kenya, primo evento sterrato della stagione agonistica dopo le stradine di Montecarlo e la neve scandinava.

Luca Pellegrini