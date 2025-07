F1 | GP Gran Bretagna, le novità tecniche dei team a Silverstone

A Silverstone il Circus della Formula 1 è arrivato al giro di boa del Mondiale 2025: con il 2026 sempre più alle porte, il GP Gran Bretagna di quest’anno ha visto molti team portare quelli che potrebbero essere gli ultimi grandi aggiornamenti alle monoposto di quest’anno prima di concentrare tutte le loro risorse sulla prossima stagione.

McLaren tra fondo nuovo e le prove di comparazione, Ferrari punta a Spa

Il focus principale delle fotocamere era rivolto verso le McLaren e non solo per la loro speciale livrea “Chrome”: il team di Woking ha portato, oltre ad un nuovo condotto dei freni posteriori, l’ultima evoluzione del fondo con una rivisitazione dei bordi e delle alette nella parte centrale per tentare di migliorare l’apporto aerodinamico. Tale fondo è stato oggetto di interesse soprattutto nel venerdì di prove, dove Norris e Piastri si sono alternati con le comparazioni tra il fondo nuovo e quello vecchio. A fine giornata, Andrew Jarvis ha confermato che entrambi i piloti useranno il fondo vecchio per il proseguo del weekend di gara, indicando un lavoro meticoloso da finire prima di mettere definitivamente in archivio il progetto 2025.

Anche la Red Bull ha portato un fondo migliorato per Silverstone, con delle recinzioni riposizionate e una superfice migliorata in relazione a quest'ultime per migliorare il bilanciamento complessivo della vettura. A differenza dei loro rivali britannici, a Milton Keynes prevedono di disputare il Gran Premio con i nuovi pezzi. La Ferrari invece è stata una delle tre squadre insieme a Mercedes e Alpine a non aver portato alcun pacchetto di aggiornamenti: una mossa giustificata dal Cavallino Rampante, dato che a Maranello si continua a lavorare sulla nuova sospensione posteriore che, secondo le ultime voci, dovrebbe arrivare a Spa-Francorchamps per il GP Belgio di fine luglio.

Aston Martin lima i dettagli sui bordi, specifiche circuito per VCARB e Sauber

Il fondo è stato il tema principale anche per le scuderie di centro gruppo, con Aston Martin che ha portato il secondo grande pacchetto di aggiornamento dopo quello di Imola. Gli uomini della scuderia di Lawrence Stroll hanno così portato un fondo “leggermente rivoluzionato” con nuove recinzioni dalla “curvatura revisionata” e con alcuni cambiamenti alle alette dei bordi che, insieme ad un nuovo engine cover, puntano a migliorare l’efficienza del carico aerodinamico e dei flussi. Simile a quello dell’Aston il pacchetto Haas con un fondo dalla geometria aggiornata per aumentare l’effetto suolo con i carichi laterali, così da migliorare le performance durante le curve.

Aggiornamenti minori invece per Racing Bulls, Williams e KICK Sauber. Il team di Faenza ha portato solo una specifica di ala anteriore con dei flap più piccoli per favorire il basso carico, mentre la scuderia di Grove ha portato delle paratie laterali modificate per una geometria ora più orientata all’interno con lo scopo di migliorare il flusso sulla superficie del fondo. Per il team elvetico, invece, un fondo revisionato nella zona anteriore accompagna un’ala anteriore specifica per Silverstone.

Per vedere nel dettaglio tutte le novità portate dai team per il GP Gran Bretagna, potete scaricare su questo LINK il documento pubblicato dalla FIA.

Andrea Mattavelli